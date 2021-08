Banda de fanfarra Los Harmônicos agita Festival de São Benedito em Cametá

Sinônimos de tradição e fomento cultural, as bandas de fanfarra ajudam a contar um pouco da história dos lugares onde atuam. Esse é o caso da Banda Cultural Los Harmônicos, um dos patrimônios culturais de Cametá, cidade localizada no nordeste paraense.

Remontada há cerca de nove anos, faz um resgate da centenária Banda Euterpe Cametaense, que teve à frente o músico Joaquim Maria Dias de Castro, mais conhecido como Mestre Cupijó, um dos principais divulgadores do siriá, ritmo autêntico da região cametaense. O grupo será um das atrações da Festa de São Benedito de Cametá, que acontece neste domingo (22), às 17h. O show também poderá ser visto pelas redes sociais.

Para a apresentação, uma das poucas a ocorrer durante esse período de pandemia, a banda optou por manter ritmos bem paraenses. “Em nosso repertório vamos tocar os mambos do Mestre Cupijó, banguê, siriá, carimbó e demais músicas religiosas, entre outras. Com certeza, o público quando escutar o som dos nossos metais não vai ficar parado”, garante o músico, André Wilkes, membro da banda.

Os ensaios dessa e de outras apresentações costumam ser feitos em um espaço emblemático propício à inspiração. “Eles geralmente são realizados na residência do finado Mestre Carajás (músico conhecido no município), e que hoje pertence ao seu filho João Batista, que faz parte da Banda Los Harmônicos”, conta.

O trabalho da banda, segundo o músico, vai além da busca por manter vivos os ritmos regionais presentes no repertório do grupo. Há uma atuação enfática no sentido de preservar a identidade cultural cametaense.

“O Mestre Cupijó criou arranjos próprios para músicas do chamado ‘samba de cacete’, ritmo que é considerado a matriz musical do Baixo Tocantins, e que se faz presente nas principais comunidades negras rurais e quilombolas da região. Suas canções servem de base até hoje para o repertório de várias bandas de Cametá, juntamente com os mambos de influência caribenha”, explica André.

Mestre Cupijó é considerado um dos ícones da tradição da música paraense. Ele nasceu em Cametá e morreu em Belém em 2012. O músico ficou conhecido por modernizar o siriá e tornar o ritmo conhecido pelo país. Lançou sete discos e uma coletânea em CD.

Para André, é uma felicidade poder levantar a bandeira de um trabalho tão grandioso. “Fazemos um resgate da tradição musical do município e temos como inspiração central o Mestre Cupijó. A banda vem sendo reconhecida por esse trabalho, porque por onde passamos, sempre estamos levando o nome do nosso Mestre”, afirma.

A remontagem da Banda Los Harmônicos ocorreu também em 2012. Mas sua trajetória iniciou antes com outros nomes até chegar ao formato atual. A formação instrumental se diferencia das demais pela socialização e dinâmica própria.

“Digo que ela se compara a um convite para tomar um café, onde o músico responsável convida os demais para uma ‘fornada’, como é conhecido uma sequência de músicas na região, onde os temas são conhecidos por todos e o músico tem total liberdade para colocar suas ideias dentro do arranjo musical”, avalia.

A formação atual da banda é composta pelos saxofonistas André D'Albuquerque, João Batista e Rony Viana; no trompete temos Clei Viana; no trombone Antonilson Cardoso; os percussionistas são Amiraldo Deco, Marcelo Carvalho e Tiago Rodrigues.

Agende-se:

Apresentação Banda de Fanfarra Los Harmônicos, na Festividade de São Benedito

Local: Praça da Igreja de São Benedito, em Cametá

Data: Domingo, dia 22, às 17h

O show será transmitido ao vivo pela página do Facebook e Instagram.