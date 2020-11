Banda BTS marca ano da pandemia com álbum 'BE' e single 'Life Goes On'

SEUL - O grupo pop sul-coreano BTS lançou o álbum “BE” na sexta-feira e tocou no domingo o novo single "Life Goes On” em evento online do American Music Awards (AMA).

A boy band de sete integrantes está na vanguarda da música pop sul-coreana e ajudou a construir uma base global de fãs de K-pop desde que estreou, em 2013.

Este ano, o BTS conseguiu pela primeira vez chegar ao topo das paradas da Billboard nos Estados Unidos com “Dynamite”, que também está entre as oito faixas do novo álbum.

O líder do grupo, RM, afirmou que o próximo objetivo é ser nomeado para o Grammy. As indicações serão anunciadas em 24 de novembro. “Estamos nervosos, mas também ansiosos pela nomeação”, disse RM a jornalistas.

Jin, um dos cantores do grupo, afirmou que o álbum “BE” reflete um ano que foi ao mesmo tempo trágico e favorável ao BTS e descreveu o sucesso de “Dynamite” nos Estados Unidos como “além das nossas expectativas”.

Suga, outro integrante da banda, não participou da entrevista coletiva porque recentemente precisou passar por uma cirurgia no ombro.

O BTS programou um show ao vivo na Coreia do Sul, em 31 de dezembro, o seu primeiro desde o cancelamento da turnê mundial, em abril, por causa da pandemia.