Banda Aves Lunares apresenta disco de estreia em show nesta sexta-feira, 19

A playlist paraense segue aquecida com novidades que também vão manter altas as temperaturas nos palcos da capital. Marcando sua estreia, a banda Aves Lunares é uma das que apresenta um novo trabalho nesta sexta-feira, 19, um EP que chega às plataformas de música com influências da psicodelia nordestina e do rock.

A banda também celebra o lançamento no palco, com um show no Rebujo, na Cidade Velha, às 20h. A festa terá ainda outros artistas da cena autoral como Luciano Lira e Arthur da Silva, além das participações das DJs Miss Tacacá e Layse.

Marcados pela psicodelia dos anos 80, a banda traz no disco referências que vão desde bandas como Ave Sangria até Nação Zumbi. “Nos permitimos experimentar todo tipo de sonoridade neste disco. Tem música com diversas misturas de ritmos. Dentre eles, trabalhamos Maracatu, Cavalo Marinho, Ijexá, Marabaixo, Ciranda, Samba, Brega, Guitarrada Paraense e Baião, dentre outros”, detalha Lorran Bornman, guitarrista do grupo.

Até o fim do mês, a banda promete outros lançamentos. No dia 26, vai ao ar, em seu canal do YouTube, o clipe da música de trabalho que dá nome ao grupo e que tem a participação especial do músico Gustavo Da Lua. Já no dia 30, a banda irá disponibilizar, no mesmo canal, uma live show apresentando todas as músicas do disco, também com a presença de Da Lua.

O músico Gustavo Da Lua é percussionista das bandas Nação Zumbi e Los Sebozos Postizos, além de ter seu trabalho solo, com dois discos gravados. A banda o trouxe a Belém para uma vivência sonora e gravação de voz e percussão no disco. “Eu fiquei muito feliz de estar nesta terra maravilhosa, e participar desse trabalho. A banda é muito promissora, tem um futuro brilhante e acredito que ela ainda vai dar muito o que falar, em breve. Estão todos focados em fazer um grande trabalho e um disco muito bonito. Eu busquei contribuir com minha experiência no que foi possível”, afirma Gustavo Da Lua.

A Aves Lunares é uma junção de cinco músicos, que também integram outros projetos, como as bandas Farofa Tropikal, Nação Ogan, Lauvaite Penoso, Cactus ao Luar e Bando Mastodontes. São eles: Caio Azevedo, na bateria e voz; Clayderson Freire, na percussão; Charles Santana, no contrabaixo e voz; Dayvid Campos, na percussão e voz; e Lorran Bornmann, na guitarra, sampler e voz.