Banda 'Acordalice' faz show para comemorar 15 anos de trajetória

Os seguidores da banda Acordalice vão poder reviver a época do início dos anos 2000 em que a banda circulava pelos bares e pubs de Belém com um show cheio de irreverência e com os clássicos dos anos 80. Para marcar os 15 anos, o grupo vai realizar um show, neste sábado, 20, às 22h, no Black Pub, a partir das 22h.

"Hoje, é comum ver jovens da nova geração, muitas vezes influenciados pelos pais ou irmãos mais velhos, cantarem músicas de épocas em que ainda não eram nem nascidos. Graças à riqueza e diversidade musical do período. Os sucessos de hoje são instantâneos e efêmeros, não se perpetuam como os de outrora, com isso, as pessoas vão ‘beber’ na fonte do passado”, comenta Edson Oliveira, guitarrista da banda.

A Acordalice começou sua trajetória musical em maio de 2005, com o objetivo de tocar composições autorais, mas com o tempo os integrantes do grupo perceberam que sua maior inspiração na música era focada na década de 80. Diante desse rumo, tiveram a ideia de reviver a cultura da década, trazendo as antigas e novas gerações.

“Quando a gente olha pra trás e vê o quanto a gente já conquistou vivendo da música, é sem dúvida muito gratificante, pois a gente sabe que não é fácil viver da arte. Fazer música é como uma realização pessoal para cada integrante da banda e sem dúvida somos muito gratos pelo público que nos acompanha sempre nos shows e lançamentos”, relembra emocionado Edson Oliveira, guitarrista da Acordalice.

Uma marca dos shows da banda é mandar para o público as 'pérolas' de 80, que são desde as lambadas da Banda Kaoma até Sidney Magal, Wando, Gretchen, os chamados Trash’s da época. Com espaço ainda para recordar os hits infantis do Trem da Alegria, Balão Mágico e Xuxa.

Atualmente, a Acordalice é formada por Vitor Serique no vocal; Edson Oliveira na guitarra; Ilvan Pimenta (Bambam) no contra-baixo e Zé Pedro na bateria, que se dedicam a reviver os clássicos oitentistas que vão de Cazuza à 'Rainha dos Baixinhos'.

No repertório da banda, estão inclusos grandes artistas nacionais como: Cazuza, Barão Vermelho, Legião Urbana, Lobão, Léo Jaime Ira!, Ultraje a Rigor, Engenheiros do Hawaii, RPM, Titãs e Paralamas do Sucesso, são constantes. Kid Abelha, Metrô, Camisa de Vênus e Plebe Rude também disputam um espaço no repertório da Acordalice.

O nome “Acordalice”, tem inspiração em uma música composta por Marquinho Moraes (ex-vocalista e idealizador da banda), chamada 'Acorda Alice', que segundo ele, tem o objetivo de gritar alto como o rock n’roll, para todos aqueles que tomam mais conta da vida dos outros e não das suas. A 'Alice' é uma referência bem humorada à personagem de Lewis Carroll e sua obra 'Alice no País das Maravilhas', em uma viagem metafórica sem volta à cultura do rock, estilo central do grupo.

Agende-se:

Banda Acordalice realiza show comemorativo aos 15 anos da banda

Data: sábado, 20

Local: Black Pub, a partir das 22h