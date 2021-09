Arthur Nogueira lança seu novo álbum 'Brasileiro Profundo'

O mais novo álbum do cantor, compositor e instrumentista paraense Arthur Nogueira acabou de chegar às plataformas digitais. Intitulado “Brasileiro profundo” traz 12 faixas, a maioria escritas pelo artista, como “Valente”, produzida pelo músico Leonardo Chaves e que já está disponível para os usuários.

A canção foi escolhida para virar um videoclipe dirigido pelo cineasta Vitor Souza Lima e um livro concebido pela artista visual Elisa Arruda, dentro do um projeto selecionado pelo Edital de Música da Lei Aldir Blanc Pará.

“Brasileiro Profundo” é o sexto álbum de Arthur Nogueira, que já compôs para grandes nomes da música brasileira, como Gal Costa e Fafá de Belém. Dessa vez, ele aposta em um trabalho mais autoral. “Pela primeira vez escrevi a maioria das letras e assino várias canções sozinho”, ressalta.

As primeiras letras nasceram no início da pandemia. “Comecei a compor durante o isolamento, incomodado com a ideia superficial e excludente que algumas pessoas, ditas patriotas, têm sobre o que é o Brasil. Como afirma Antonio Cícero, meu parceiro na canção ‘Brasileiro profundo’, um país é tanto maior ‘quanto mais for capaz de garantir a convivência do maior número possível de diferenças’. Não é concebível, sobretudo no Brasil, um projeto político que não afirme nossas diferenças como riquezas”, explica.

Em “Valente”, a poesia do compositor ganha mundo a partir de Belém. “’Valente é o meu nome do meio, o nome da minha mãe. É a primeira faixa do álbum, porque fala da mãe e da terra, onde tudo começa. Não encaro Belém como um lugar fechado no mapa, mas como uma potência que me liberta para compreender o que eu sou e ir além”, afirma.

A música relaciona a capital do Pará à Berlim, na Alemanha, por meio de uma viagem poética, a partir de uma experiência pessoal do cantor. “Pensei no famoso verso de Fernando Pessoa, ‘pelo Tejo vai-se para o mundo’. É nesse sentido que, na canção e no clipe, o Guamá deságua no rio Spree. Quando fui tocar em Berlim, em 2019, e dizia que nasci em Belém, os alemães entendiam Berlim. A pronúncia de ‘Berlin’ em alemão se parece com ‘Belém’”, justifica.

A canção tem produção musical de Leonardo Chaves, uma parceira que o cantor vem mantendo desde 2019. “Ele não só é muito talentoso como muito dedicado à música. Mostro a canção e sei que ele vai pensar bastante sobre ela, testar muitas possibilidades, até me mostrar algo que considere o mais maduro possível. É por isso que gosto de trabalhar com ele, porque ele não só contribui com as ideias, mas muitas vezes as amplifica”, elogia. Participaram ainda da produção os músicos Renato Torres (violão), Rubens Guilhon (piano elétrico) e Thomas Harres (percussão).

“Valente” ganhou imagens por meio do videoclipe gravado nas ilhas do Mosqueiro e Combu. Mas há também cenas de Arthur Nogueira na Europa filmadas por Nina Cavalcanti em Berlim. Tudo a partir roteiro e direção de Vitor Souza Lima. “Ele é um velho amigo e um cineasta com quem eu sempre quis trabalhar. Ele lança em seus filmes, olhares muito sensíveis sobre a cultura do Pará, para além do que se vê nas superfícies”, diz.

Outra parceira festejada por Arthur é a da artista visual Elisa Arruda. Ela é responsável pelo projeto do livro de artista “Valente”. O material gráfico está sendo disponibilizado gratuitamente no site de Arthur Nogueira e inclui imagens do clipe e a partitura da canção, além de colagens e desenhos exclusivos. “Ela se firma cada vez mais como uma referência da arte contemporânea do Estado. A poesia nos exige um tempo menos acelerado, de apreciação, de concentração. Vitor e Elisa são artistas desse tempo da delicadeza”, dispara o cantor.