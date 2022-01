Art Popular lança 'Cavaquinho', segundo volume do álbum 'Batuque de Magia'

O Art Popular lançou o segundo volume da trilogia “Batuque de Magia”, o “Cavaquinho”. O projeto total do “Batuque de Magia” é o 22º álbum da trajetória da banda, que traz 24 faixas, sendo 23 inéditas especialmente marcadas pelo samba romântico.

Ouça "Cavaquinho" aqui.

“Cavaquinho” chega logo depois de “Pandeiro”, primeira parte do projeto com músicas mais ligadas ligadas ao samba tradicional de Partido Alto, e antecede “Tan Tan”, último volume, será lançado perto do Carnaval com faixas mais festivas. Os nomes dos instrumentos indicam o viés de cada um dos volumes.

"A ideia começou dentro do grupo de fãs no (aplicativo) Telegram. Eles souberam da quantidade de músicas que tínhamos, suficientes para um disco triplo, e meio que nos convenceram a lançar as canções agrupadas, como em uma playlist de plataforma de streaming”, indica Leandro Lehart, autor das sete composições de "Cavaquinho".

Lehart fez parcerias de peso nas composições do segundo volume: com Jorge Aragão escreveu “Até que Aprendi”; com Pedrinho da Flor, “Meu Querer”; com Marcio Alexandre e Juninho Itaguaí fez “Navalha”; e com Cleber Augusto, “Sonho Interminável”. Completam "Cavaquinho" as canções “Agonia”, “Ouro em Pó” e “Sabiá”.

Com 40 anos de trajetória musical, o Art Popular é formado por Lehart, Denilson Franco, Evandro Art, Malli, Ricardo Lima e Tcharlinho.