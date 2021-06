Anitta é confirmada no Rock in Rio Lisboa 2022

Anitta, o rapper Post Malone, Jason Derulo e HMB acabam de ser confirmados para a 9ª edição do Rock in Rio Lisboa, que acontecerá nos dias dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. As quatro atrações anunciadas nesta terça-feira, 8, sobem ao palco no último dia do festival, data para a qual são válidos os bilhetes que foram vendidos para os dias 28 de junho de 2020 e 27 de junho de 2021. A realização do festival foi adiada por dois anos devido à pandemia pela Covid-19.

Anitta vai estrear no Palco Mundo, o mesmo em que Post Malone volta a se apresentar. A imprensa portuguesa aponta que a cantora brasileira foi apontada pela Billboard dos Estados Unidos como uma das 15 pessoas mais influentes do mundo nas redes sociais, além de mencionar sucessos do novo álbum da funkeira, "Girl From Rio".

Jason Derulo também se apresentará pela primeira vez no festival. E a abertura ficará a cargo dos portugueses HMB, que estiveram na edição do Rock in Rio no Brasil, em 2017, e no Music Valley, em Lisboa, em 2018.

Também no dia 26, subirão ao palco Sunflower, Psycho ou Rockstar para encerrar a 9a edição do Rock in Rio Lisboa. Outras atrações cofirmadas em outras datas no Palco Mundo são: Foo Fighters, The National e Liam Gallagher, no dia 18 de junho de 2022; Duran Duran, A-ha, Xutos & Pontapés e Bush, no dia 25 de junho de 2022.