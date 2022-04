Anderson Moyses realiza o show 'Cavalo de Santo'

O Teatro Experimental Waldemar Henrique recebe o espetáculo “Cavalo de Santo”, do cantor e compositor paraense Anderson Moyses, na próxima sexta-feira, 22, às 19h. “Cavalo de Santo” reúne textos e canções, unindo o teatro e a música em narrativas sobre encantaria, o caboclo nortista e as raízes culturais africanas. O show terá as participações especiais do cantor Luís Girard, da performer Gigi Híbrida e do coreógrafo e dançarino Ygor Felipe.

“O show é um trabalho que venho desenvolvendo ao longo desse tempo. São músicas que gravei como ‘Bahia Véia Bahia’ (Nazaré Pereira e Coaty de Oliveira), ‘A Benção’ (André Nascimento e Thiago Albuquerque) e ‘Som do Vento’ (Marcella Martins), entre outras que irei lançar no próximo EP”, conta Anderson Moyses.

“Essas canções falam do sagrado, do sincretismo, da ancestralidade e da religião da umbanda. Contam a minha trajetória, meus desafios vencidos e a luta para se viver num mundo sem preconceito de religião ou seja lá qual for”, completa.

Boa parte do show reúne as músicas do novo EP, já gravado em estúdio, que tem previsão de lançamento no mês que vem, nas plataformas de streaming. O nome do espetáculo faz justamente referência a algumas faixas desse projeto, em especial a homônima “Cavalo de Santo”, do famoso compositor e poeta carioca Paulo César Pinheiro, e "Do Santo", de Bruno Benitez e Alde Acácio. Ainda, o EP traz ainda composições dos paraenses Ronaldo Silva, Adilson Alcântara, André Nascimento e Thiago Albuquerque.

No espetáculo, Luís Girard vai apresentar a canção composta por ele, “Boemia da Campina”. Ygor Felipe vai fazer um número especial para o público. Enquanto a drag queen Gigi Híbrida, que integra o coletivo Noite Suja, vai interpretar o pout pourri “Pombagira”, que reúne canções de Moyses numa homenagem às mulheres. Além das faixas do novo EP, Anderson Moyses vai cantar também clássicos paraenses, como “Tamba Tajá” (Waldemar Henrique).

“O ‘Cavalo de Santo’ é um espetáculo pensado na performance do corpo artístico e sobre a vida humana e seus processos. É a primeira vez que subo num palco depois da morte do meu pai (Mário, em janeiro) que tem sido um momento doloroso pra mim. Mas o sentido do ‘Cavalo de Santo’ é fazer o público entender que nessa vida estamos apenas a serviço de um ser supremo”, resume.

A direção geral do espetáculo e também a direção musical são assinadas pelo próprio Anderson Moyses. Os arranjos são de Antônio Neto. No palco, o cantor será acompanhado pelos músicos Rômulo Assunção (violão), Hamilton Rocha (bateria) e Frank Furtado, do Arraial do Pavulagem (percussão).

Trajetória

Anderson Moyses é contratenor. Ele iniciou os estudos no Conservatório Carlos Gomes, em Belém, e deu continuidade na França, no Conservatoire de Paris e no L'atelier du Chante. De volta a Belém, no final de 2019, ele realizou alguns shows, incluindo “Thayna-kan”, uma homenagem ao repertório de Nazaré Pereira, que culminou com o lançamento de um EP de quatro faixas, em 2021.

Agende-se

Show “Cavalo de Santo”, de Anderson Moyses

Dia: Sexta-feira, 22

Hora: 19h

Local: Teatro Waldemar Henrique (Praça da República, AV. Presidente Vargas, s/n)

Ingressos antecipados a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) pelo Whatsapp (91) 99336-0519 e na bilheteria do teatro momentos antes do espetáculo.