Amor de Carnaval recebe Fica Comigo e Big Band DBL neste sábado

Um ano sem o circuito do pré-Carnaval da Cidade Velha, em Belém, por conta da pandemia. O “Amor de Carnaval” volta para celebrar a vitória de amor. Este ano indoor, o bloco será no sábado, 22, no Insano Marina Club.

A contagem regressiva para o dia do bloco, levou as redes sociais diversas temáticas relacionadas ao bloco e ao estado atua da sociedade: o amor venceu o preconceito, a distância, o medo, o mal, a dúvida, a saudade, entre outros.

“O que nos fez aguentar chegar até aqui, superar todos os obstáculos e desafios desse momento difícil, foi com certeza o amor que sentimos por esse bloco e nosso trabalho. Daí surgiu a ideia para o tema desse ano ser “o amor venceu”. E de colocarmos na contagem regressiva tudo que tivemos que superar até o grande dia da nossa volta ao pré-carnaval da cidade velha”, antecipou Nazza Júnior, sócio do bloco.

Chegando junto com o bloco, temos a atração nacional “Fica Comigo”. A banda que dispensa apresentações, é velha conhecida do Brasil e de Belém. Com um repertório eclético e dançante, eles entregam o melhor dos blocos de Carnaval encontrados no Rio de Janeiro.

Com eles temos grandes nomes do cenário musical paraense: Crocodilo Prime, Nosso Tom, Big Band DBL, Rafa M, Just Mike e Baladeros.

Delão, vocalista do Fica Comigo, já experimentou grandes momentos do pré-Carnaval da Cidade Velha, e um deles foi puxar um trio elétrico no bairro debaixo de chuva. “Belém é uma cidade que gostamos muito, fizemos um Carnaval de rua incrível e já temos grandes amigos, fãs que nos acompanham no decorrer do ano e que já ficam na expectativa pelo show. Estamos super hiper mega na expectativa do Amor de Carnaval, preparamos um show bem animado, feliz, pra cima, bonito e bem carnavalesco”, contou o vocalista.

Desde 2016 nesse circuito de Belém, está é a 6ª edição do bloco, em todas elas a banda esteve presente. Uma das características do Fica Comigo é a originalidade no palco, com um repertório eclético, as artistas entregam versões novas de canções que são sucesso no Brasil.

“Nesse show temos um repertório novo que montamos durante o período mais difícil da pandemia. Continuamos com os clássicos dos anos 90, mas com algumas coisas de axé que a gente gosta música, do que toca no Carnaval de Salvador. Estamos com músicas com arranjos novos. Quem acompanhou a gente durante esses anos vai se surpreender com essas novidades, porque está bem bonito”, antecipou Delão.

BIG BAND DBL

A Big Band DBL também estará no “Amor de Carnaval”. A atração já fez um esquenta há algumas semanas na abertura oficial do bloco. Formada há cerca de quatro anos, a banda entrega um repertório eclético, mas super dançante. Quem já teve a oportunidade de assistir um show da Big Band DBL se tornou fã.

“Isso não caiu no nosso colo não. Trabalhamos bastante para chegar nesse lugar de reconhecimento das pessoas, começamos comigo fazendo casamento de alguns amigos. Sempre fui um músico mais voltado para cena autoral de Belém, só que o negócio foi dando certo, em um ponto que pensei: acho melhor eu ganhar uma grana com isso”, contou DBL.

Depois de tocar em uma festa de Réveillon, a Banda já foi para o Carnaval seguinte e só cresceu. “Sempre fazemos um repertório diferenciado. Reconhecemos e apreciamos muito o os das outras bandas da cidade, mas a gente tenta mudar alguns elementos pra dar um tchã a mais para parada, além de contemplar todos os gostos musicais”, acrescentou.

Outro diferencial que DBL faz questão de destacar é a conexão com o público. “A nossa tratativa também acho que é o nosso diferencial. A gente tenta sempre estar bem animados no palco, a banda inteira, eu cobro muito isso dos meninos, que estejamos felizes e alegres, eu tento fazer sempre com que todos estejam bem”, finalizou o artista.

Big Band DBL é composta por Sebastião (voz), DBL (teclados/samples), Arthur Sequeira (contrabaixo), Milton Cavalcante (guitarra/cavaco), Lulu Bone (trombone), Handel Alcântara (trompete), Douglas Dias (percussão), Rafael Barros (percussão) e Pedro Ferpa (bateria).

Agende-se

Bloco Amor de Carnaval

Atrações: Fica Comigo, Nosso Tom, Crocodilo Prime, Big Band DBL, Rafa M, Just Mike e Baladeros

Data: sábado, 22

Hora: 16h

Local: Insano Marina Club - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha

Informações: 91 98403-1897