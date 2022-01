Allex Ribeiro e Zeca Baleiro celebram parceria em single 'Coração de Mosquito'; ouça

Vozes de diferentes gerações, que encontram suas traduções nas palavras e melodia, se encontram no single “Coração de Mosquito”, que chega ao streaming nesta sexta-feira, 21. A música marca a parceria entre o paraense Allex Ribeiro e o maranhense Zeca Baleiro.

Na canção, Allex narra a dor causada pelo fim de um relacionamento e, para isso, usa referências paraenses, como o romancista que eternizou a paisagem e o modo de vida marajoara na literatura nacional, no trecho: “Do fundo esquisito/ Desse meu coração de mosquito/ Cito a poesia de Dalcidio (Jurandir)”. Também faz referência ao antigo edifício do centro de Belém: “O amor vai se jogar/ Do décimo quinto andar/ Do Manoel Pinto”.

Ouça:

A música foi gravada em novembro do ano passado, no estúdio Parede, em São Paulo, marcando o início da parceria que começou com uma relação de admiração. O encontro entre Allex e Zeca veio depois de um contato feito por Nilson Chaves, amigo de longa data do maranhense, que o apresentou a seu conterrâneo.

“Nilson veio fazer um show em São Paulo, trouxe o Allex, nos conhecemos e nosso santo bateu logo de cara porque é um cara divertido, bem humorado, com uma verve irônica, piadista. A gente se deu muito bem”, conta Baleiro.

“Eu sempre celebro quando vejo um compositor maduro como o Allex chega na cena fazendo tudo bem, tudo direito: o texto, a melodia, bom cantor, bom músico, fazendo discos cuidadosos com um capricho na produção”, completou.

Assista ao making off da gravação:

Allex, que tem em Zeca um grande ídolo, também celebra a parceria. "Pra mim, o Zeca consegue sintetizar tudo o que eu busco na música. Ele é um grande poeta. Ele é um grande músico e uma grande pessoa também, porque as coisas que ele diz são muito importantes pra mim. Provavelmente, ele ouviu as mesmas coisas que eu ouvi, como Luiz Gonzaga, Raul Seixas e Sérgio Sampaio. E hoje ser parceiro dele é uma das maiores alegrias da minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar tão perto de um artista com a magnitude de Zeca Baleiro, e, inclusive, me tornar amigo dele. Pra mim, o Zeca é o mais importante cantor e compositor da música brasileira contemporânea", elogiou Allex.

A rápida afinidade resultou na composição de duas canções feitas em parceria, em pouco tempo de relação, e também na gravação de "Coração de Mosquito", single que chega nesta sexta e também dá ao próximo álbum de Allex, que será gravado ainda este ano, em São Paulo, com produção da banda que acompanha Baleiro, e direção artística do artista maranhense.

Videoclipe chega em breve

A gravação em estúdio do single "Coração de Mosquito" ainda rendeu um videoclipe e minidoc, produzidos pela Sapucaia Filmes, que serão lançados em breve.

Allex Ribeiro é considerado um artista em ascensão no Pará, agora apadrinhado por Nilson Chaves. Sua estreia foi marcada pelo EP “O amor que acreditei de porre”, que teve com sucessor o álbum “Verbalóide”, lançado em dezembro de 2021.

Além das composições individuais, Allex tem ainda canções em parceria com grandes nomes da música paraense, tais como Nilson Chaves, Almirzinho Gabriel, João Paulo Carvalho, Toni Soares, Paulinho Moura, dentre outros.