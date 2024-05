Alan Bernardes lança álbum 'Menino Brasil' nesta quinta (16)

Alan Bernardes lançou, nesta quinta-feira (16), o álbum "Menino Brasil" na íntegra. O novo trabalho do cantor carioca chega às plataformas digitais após o lançamento dos singles "Fera Latina" e "Iara", que também integram "Menino Brasil". Fauna, flora e folclores brasileiros são temas do terceiro álbum do artista, que conta com participação de Luiz Antônio Simas em duas faixas.

São 15 faixas que retratam a cultura brasileira e são usadas pelo compositor como ferramentas de transformação social em um apelo à sociedade pela conscientização ambiental. "Menino Brasil" conta com um feat com a cantora pernambucana Flaira Ferro, o relato de Dona Marilsa, ribeirinha amazônica, e participação do historiador e compositor Luiz Antonio Simas.

No terceiro trabalho da carreira, o cantor carioca busca repassar tradições centenárias para futuras gerações usando sua poesia. A pluralidade da cultura popular, as lendas, como Curupira, Iara e Boitatá, unindo aos seres encantados e entidades das religiões de matriz africanas.

Para Alan, tornar o trabalho finalmente público é de uma alegria sem tamanho, por ser um projeto cheio de referências importantes. "Trazem um pouco desse universo abundante de nossa biodiversidade, lendas e crenças brasileiras. Ansiedade grande, afinal foram quase dois anos de produção construindo essa narrativa. Espero que essa semente seja plantada no coração dos ouvintes", disse o artista, ao O Liberal.

"No primeiro minuto que o álbum saiu, eu já recebi o carinho dos fãs e de novos ouvintes que acabaram de conhecer o trabalho. A resposta tem sido incrível e os comentários mais comuns tem sido sobre a riqueza dos arranjos e a construção das poesias. Um disco 100% orgânico com muitas influências da música brasileira, espero que reverbere bastante pelo Brasil", comemorou o cantor.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)