ADUDA, cantora e compositora brasileira, lança novidade do pop internacional

Eduarda Kochani, conhecida como ADUDA, lança o single “Makeup Bag”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. A canção foi criada com sons de objetos aleatórios do estúdio como: cliques de caneta, um banco de plástico e até a própria parede do lugar, inspirando, assim, uma faixa de pop incrível.

A artista, que é uma aposta no mercado internacional, faz parte da GGB Records, selo musical que reúne artistas brasileiros que cantam em inglês. “Eu nunca tive uma vida social quando era mais jovem e encontrei uma maneira de escapar da minha realidade escrevendo tudo o que me vinha à mente. Mas, em 'Makeup Bag', a letra e a melodia vieram ao mesmo tempo na minha cabeça, então transformei em uma música”, conta ADUDA.

O single, que já conta com lyric video traduzido em português no YouTube, fala sobre como é cansativo ser forte o tempo inteiro. “Não há problema em se sentir exausto por ser forte na vida. Estamos todos aprendendo a ser nós mesmos e amadurecendo no processo”, finaliza a artista.