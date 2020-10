AC/DC lança clipe emblemático de 'Shot In The Dark'

O AC/DC postou o videoclipe do single “Shot In The Dark” na manhã desta segunda-feira, 26, no canal oficial da banda no Youtube. O clipe da banda de rock australiana estava sendo aguardado pelo público.

Antes da estreia, foi exibido um bate-papo descontraído entre Angus Young, Brian Johnson e Cliff Williams que relembraram as gravações dos vídeos anteriores.

A música lançada no último dia 7 abre alas para o novo álbum da banda, “Power Up”, que marca a volta do vocalista Brian Johnson, do baterista Phil Rudd e do baixista Cliff Williams, que, juntos com Angus Young e Stevie Young, formam o AC/DC.

Angus Young disse à revista Rolling Stone que o novo trabalho “praticamente é uma dedicatória para Malcolm, meu irmão. É um tributo para ele como ‘Back in Black’ foi um tributo a Bon Scott”. Malcolm faleceu em 2017.

“Power Up” será lançado no próximo dia 13 com doze faixas. Além de “Shot In The Dark”, o projeto taz ainda as faixas "Realize", "Rejection", "Through The Mists Of Time", "Kick You When You’re Down", "Witch’s Spell", "Demon Fire", "Wild Reputation", "No Man’s Land", "Systems Down", "Money Shot" e "Code Red".