40 anos depois do sucesso 'Pai', Fábio Jr. lança 'Mãe' com padre Fábio de Melo

Após 40 anos do lançamento do grande sucesso "Pai", o compositor e cantor Fábio Jr. lançou nesta sexta-feira (12) uma nova música homenagem - "Mãe". A canção que chega nas vésperas do Dia das Mães conta com a parceria do padre Fábio de Melo.

A música composta em 2004 é uma homenagem à mãe de Fábio Jr., dona Nilva, que faleceu em 2015. O compositor lembrou que escreveu a letra em dezembro de 2004 e apresentou à "Véinha", apelido carinhoso da mãe, e que ela chorou de emoção.

"Mostrei pra ela e, como já imaginava, foi aquela choradeira… de emoção mesmo! Afinal, foi uma surpresa! Nunca mais vou esquecer do rostinho dela, aquele choro com alegria…"

https://music.youtube.com/watch?v=w4vCjBOp9BY&feature=share

Fábio Jr. chegou a usar a música em uma campanha, mas nunca havia gravado. Para essa gravação, o compositor quis chamar alguém especial. Surgiu então o nome do padre Fábio de Melo. "Foi aí que pensei no meu xará, padre Fábio, que aceitou cantar comigo e deixou essa canção ainda mais bonita! Brigadú, xará! Espero que vocês gostem! Beijão❤️", declarou Fábio Jr nas redes sociais.

Padre Fábio declarou estar honrado com a parceria. "'Mãe' já está disponível em todas as plataformas digitais. Foi uma honra cantar essa poesia com meu querido amigo Fábio Jr."

A mãe de Fábio Jr., Nilva Corrêa, morreu em 2015, aos 85 anos, em São Paulo. Ela estava internada para se recuperar de uma fratura no fêmur após sofrer uma queda em casa, mas teve complicações durante esse período e não resistiu.