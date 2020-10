Musa do Brasileirão divulga candidatas ao título de torcedora mais bonita do Brasil

Após mais de oito meses de disputa, a organização do Musa do Brasileirão divulgou as candidatas selecionadas para concorrer ao título de torcedora mais bonita do país. Em sua primeira etapa, a coordenação do projeto escolhe as representantes de cada time, que disputarão o título nacional na segunda fase.

A edição de 2020 foi totalmente on-line devido à pandemia da covid-19 e contou com mais de 500 candidatas inscritas. A divulgação das selecionadas foi feita em uma live no youtube oficial do projeto.

Acompanhando as alterações realizadas nos campeonatos de futebol, as Musas desse ano disputarão o título nacional apenas em 2021. A disputa está prevista para acontecer no final do ano. Mais uma vez valorizando a diversidade da mulher brasileira, o Musa do Brasileirão conta com representantes de todos os biotipos.

Uma das concorrentes é Allana Franco, que representa o Atlético-GO no concurso. Alanna, de 27 anos, goiana, mora em Caldas Novas, tem como sua grande paixão o Atlético-GO, seu time do coração, e por isso resolveu se candidatar para concorrer a ser musa e alegrar a torcida do Dragão.

A beldade falou sobre a emoção de participar deste evento. “É uma sensação única o que estou vivendo neste momento. É uma emoção muito forte estar participando deste concurso. Sempre tive vontade e este ano estou muito animada”, declarou.