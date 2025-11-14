Capa Jornal Amazônia
‘Mundo Brega Pará': Zaynara e Nelsinho Rodrigues mostram ao vivo as linguagens sonoras do Pará

Programa tem apresentação de Markinho Pinheiro e será transmitido pela Rádio Liberal FM a partir das 17h desta sexta (14)

Eduardo Rocha
A energia do cantor Nelsinho Rodrigues vai estar no 'Mundo Brega Pará' (Foto: Divulgação)

A Cidade de Belém ferve com a agitação dos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). E a Rádio Liberal faz o fundo musical para a interação entre os anfitriões paraenses e visitantes de bandeiras e idades variadas nesta sexta-feira (14). A partir das 17h, o público vai contar com a vibração da cantora Zaynara e a animação do cantor Nelsinho Rodrigues. 

O programa terá a apresentação de Markinho Pinheiro e corresponde ao terceiro de um total de quatro programas a serem veiculados pela emissora. A presença de Nelsinho Rodrigues e de Zaynara em “Mundo Brega Pará”  vai servir para o público identificar nuances culturais qeu tornam o Brega uma das “caras do Pará”. E esse gênero musical tem ramificações que atravessam fronteiras e  gerações de admiradores, para consolidar a música paraense em outros centros nacionais e internacionais.

Entre tantos nomes do Brega, um que se destaca é o do cantor Nelsinho Rodrigues, com sua alegria contagiante e uma música apreciada por muita gente há décadas. Esa artista está na estrada há 40 anos, ou seja, desde 1985. Ele já se apresentou em diversas casas de show e bares de Belém e de outros municípios paraenses e é sempre uma referência para quem quer conhecer a música do Pará. 

Nelsinho tem um repertório dançante, e nessa playlist não pode ficar de fora sucessos como “Gererê”, “Me Libera” e “Caprichos”.

“Eu fico muito feliz de receber esse convite para  participar do programa ‘Mundo Brega Pará’, da Liberal FM, porque a gente vai falar sobre o que a gente gosta de fazer, de cantar o Brega, a música paraense, aquela que fala ao coração de quem nasceu no Pará e gosta do Pará”, destaca Nelsinho.

Esse artista diz que “vai ser legal bater um papo com a Zaynara e a turma toda da Rádio Liberal FM, e a gente cantar a nossa música. Vai ser muito bom esse encontro”, ressalta Nelsinho Rodrigues. Ele relaciona alguns nomes importantes do Brega, como Kim Marques, Wanderley Andrade, Edilson Moreno e o saudoso Tonny Brasil.

Brega nas ondas do rádio

A proposta do “Mundo Brega Pará” é valorizar e disseminar ainda mais esse gênero musical. A Rádio Liberal FM há muito atua com esse foco,  mas intensifica projetos, como é o caso do programa. Isso porque cada vez mais o Brega conquista novos espaços e seguidores  dentro e fora do Brasil. No programa, os artistas mostram versões acústicas de seus sucessos ao som do violão do músico e produtor Andinho Farias.

image Zaynara mostra no 'Mundo Brega Pará' a diversidade da música paraense (Foto: Divulgação) A outra atração do “Mundo Brega Pará” desta sexta-feira (14) é a cantora Zayanara. Com apenas 24 anos, essa artista desponta com grande talento, levando o beat melody para grandes eventos e festivais, como "The Town” (2025), “Rock in Rio Brasil” (2024), “Festival Psica” (2023 e 2024) e “Festival São João da Thay” (2024). Pela qualidade dos artistas convidados para o terceiro programa nesta sexta, “Mundo Brega Pará” tem tudo para mexer com paraenses e visitantes de Belém.

 

 






 

cultura

'mundo brega pará' desta sexta (14) tem zaynara e nelsinho rodrigues
Cultura
