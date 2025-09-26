Mumuzinho é um dos destaque do Festival do Abacaxi, em Barcarena

A 43ª edição do Festival do Abacaxi, em Barcarena, chega ao fim neste domingo (28) com uma programação que reúne artistas nacionais e regionais. Durante a tarde, sobem ao palco Vaguinho BD e Thiago Costa. Já à noite, o público acompanha apresentações de Viviane Batidão, Belo, Henry Freitas e Mumuzinho.

O cantor Mumuzinho é um dos destaques da noite. Com a turnê “Conectado”, ele traz sucessos gravados em parceria com outros artistas, como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem e Turma do Pagode. A programação gratuita começa no início da tarde e segue até a noite.

Repertório de sucessos marca apresentação

Entre as músicas aguardadas no repertório, estão “Sou Céu ou Chão”, gravada com Thiaguinho e que alcançou o topo das rádios brasileiras, “Só Mais Uma Vez”, em parceria com Belo, “Em Qualquer Cama”, com Péricles, e “Desengano”, novamente ao lado de Thiaguinho.

Com um ano de estrada à frente da turnê, Mumuzinho avalia que o período foi de aprendizado e maturidade no palco. “Depois de um ano de shows, a gente já está muito à vontade com o repertório, já sabe quais músicas funcionam melhor e os músicos estão bem entrosados comigo. Tudo isso deixa a nossa apresentação mais leve e descontraída. Parece até uma grande festa no palco”, afirmou.

Carinho com o público paraense

Mumuzinho também destacou o carinho do público do Pará, onde já se apresentou neste mês em duas oportunidades. “Já fazia um tempo que eu não me apresentava no Pará, mas neste mês eu dei a sorte de estar aí duas vezes. Tenho um grande carinho pelo povo paraense, que sempre abraçou o meu trabalho. Acho que o mais especial em fazer shows no interior é ter a oportunidade de conhecer melhor o nosso país. Estou muito feliz de agora chegar a Barcarena”, disse.

Referências e homenagens no show

O cantor ressaltou ainda suas referências musicais e revelou um momento especial de sua performance. “Eu tenho muitas referências musicais: Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Alcione, Dudu Nobre, Thiaguinho, Arlindo Cruz... O Usher é um artista que eu também admiro muito e trouxe para esse novo show algumas influências de apresentações dele. Também trago, em uma parte do meu show, um momento em que faço uma homenagem à Alcione, imitando a voz, os gestos e a forma única de cantar dela”, contou.

Inspirada em grandes produções internacionais, a turnê conta com cenografia marcada por elementos visuais, como hologramas hiper-realistas das participações especiais que estiveram na gravação do audiovisual. Para Mumuzinho, a expectativa é retribuir ao público paraense o carinho recebido. “O Pará tem uma cena muito bacana de pagode e o público tem uma energia especial. Estou muito empolgado para devolver ao pessoal essa vibração boa que a gente recebe”, finalizou.