Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mumuzinho é um dos destaque do Festival do Abacaxi, em Barcarena

Evento gratuito reúne artistas nacionais e locais na programação de encerramento da 43ª edição, que começou na última quinta-feira (25)

Gustavo Vilhena*
fonte

Mumuzinho é um dos artistas que se apresenta no encerramento do festival. (Fabio Nunes)

A 43ª edição do Festival do Abacaxi, em Barcarena, chega ao fim neste domingo (28) com uma programação que reúne artistas nacionais e regionais. Durante a tarde, sobem ao palco Vaguinho BD e Thiago Costa. Já à noite, o público acompanha apresentações de Viviane Batidão, Belo, Henry Freitas e Mumuzinho.

O cantor Mumuzinho é um dos destaques da noite. Com a turnê “Conectado”, ele traz sucessos gravados em parceria com outros artistas, como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem e Turma do Pagode. A programação gratuita começa no início da tarde e segue até a noite.

VEJA MAIS

image Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom
Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

image Show de Mumuzinho em Belém: ouça as músicas que estarão no repertório do 'Pagode de Mesa'
Evento especial terá ainda a participação da banda Nosso Tom e convidados especiais

Repertório de sucessos marca apresentação

Entre as músicas aguardadas no repertório, estão “Sou Céu ou Chão”, gravada com Thiaguinho e que alcançou o topo das rádios brasileiras, “Só Mais Uma Vez”, em parceria com Belo, “Em Qualquer Cama”, com Péricles, e “Desengano”, novamente ao lado de Thiaguinho.

Com um ano de estrada à frente da turnê, Mumuzinho avalia que o período foi de aprendizado e maturidade no palco. “Depois de um ano de shows, a gente já está muito à vontade com o repertório, já sabe quais músicas funcionam melhor e os músicos estão bem entrosados comigo. Tudo isso deixa a nossa apresentação mais leve e descontraída. Parece até uma grande festa no palco”, afirmou.

Carinho com o público paraense

Mumuzinho também destacou o carinho do público do Pará, onde já se apresentou neste mês em duas oportunidades. “Já fazia um tempo que eu não me apresentava no Pará, mas neste mês eu dei a sorte de estar aí duas vezes. Tenho um grande carinho pelo povo paraense, que sempre abraçou o meu trabalho. Acho que o mais especial em fazer shows no interior é ter a oportunidade de conhecer melhor o nosso país. Estou muito feliz de agora chegar a Barcarena”, disse.

Referências e homenagens no show

O cantor ressaltou ainda suas referências musicais e revelou um momento especial de sua performance. “Eu tenho muitas referências musicais: Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Alcione, Dudu Nobre, Thiaguinho, Arlindo Cruz... O Usher é um artista que eu também admiro muito e trouxe para esse novo show algumas influências de apresentações dele. Também trago, em uma parte do meu show, um momento em que faço uma homenagem à Alcione, imitando a voz, os gestos e a forma única de cantar dela”, contou.

Inspirada em grandes produções internacionais, a turnê conta com cenografia marcada por elementos visuais, como hologramas hiper-realistas das participações especiais que estiveram na gravação do audiovisual. Para Mumuzinho, a expectativa é retribuir ao público paraense o carinho recebido. “O Pará tem uma cena muito bacana de pagode e o público tem uma energia especial. Estou muito empolgado para devolver ao pessoal essa vibração boa que a gente recebe”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Festival do Abacaxi

Barcarena

Mumuzinho

Belo

Viviane Batidão

thiago costa

vaguinho bd

Henry Freitas

shows no pará
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

CULTURA

Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

27.09.25 9h00

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

REFERÊNCIA

Paulo Martins: chef dos sabores da Amazônia para o mundo

Contribuição dele na pesquisa, divulgação e inovação no uso dos ingredientes regionais é fundamental para a valorização da gastronomia amazônica além das fronteiras do Brasil

28.09.25 8h00

luto no sertanejo

Relembre 7 duplas sertanejas separadas pela morte

Além da dupla Chrystian & Ralf, outras duplas sertanejas terminaram após a morte de um dos integrantes

20.06.24 9h11

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda