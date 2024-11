Mostra Sesc de Cinema exibe programação gratuita de filmes em Belém

A partir desta quinta-feira (28), Belém recebe uma das principais iniciativas de fomento às produções audiovisuais independentes no Brasil. Trata-se da Mostra 'Sesc de Cinema', que exibirá gratuitamente filmes de todas as regiões do país.

Além da exibição de curtas, médias e longas-metragens ficcionais, documentais e animações, a programação também oferece oficinas com realizadores locais, além de um evento de premiação aos filmes apresentados.

As obras são diversas, com temáticas que abordam povos originários, protagonismo feminino, mundo do trabalho, mobilidade urbana, fantasia, injustiças, moradia, entre outras.

O filme 'Clair de Lune', integra a Sessão Panorama Brasil (Foto: Divulgação)

As crianças não ficarão de fora da programação, já que o Panorama Infanto-juvenil levará ao público diversos filmes com temáticas do meio ambiente e a defesa da natureza, relacionamentos e narração de histórias. As atrações voltadas para as crianças incluem animações e até um documentário.

É importante destacar que, entre os diversos filmes do evento, 12 foram dirigidos exclusivamente por mulheres, incluindo "A Cabana”, da paraense Adriana de Faria. Entre as animações, o destaque fica para Rodrigo Rodrigues, diretor da animação “Visagens e Visões”.

Oficinas

Em todos os dias da programação, a Mostra Sesc de Cinema irá oferecer ao público oficinas gratuitas, que acontecerão sempre das 9h às 13h. Serão duas oficinas ministradas simultaneamente: “Roteiro e Projeto em Documentário”, realizada pelo diretor Fernando Segtowick, "Mapping”, por Mhorgana dos Santos.

As inscrições nas oficinas devem ser realizadas previamente na unidade Sesc Ver-o-Peso ou pelo telefone (91) 98486-1498.

Diretor de filmes como ‘Matinta’, ‘No Movimento da Fé’ e ‘O Reflexo do Lago’, o diretor Fernando Segtowick tem uma trajetória de sucesso em documentários representativos da Amazônia. Ele destaca a importância da iniciativa da Mostra, que apoia a divulgação das obras independentes.

“Eu acho que a Mostra Sesc é fundamental, porque a gente precisa sempre que o nosso conteúdo audiovisual brasileiro seja divulgado e seja mostrado em lugares, em centros culturais, enfim, espaços onde você possa ver essas obras, debater essas obras, então essas iniciativas são fundamentais e fazem parte do próprio fazer audiovisual”, frisa o cineasta.

Fernando salienta que as pessoas que desejam criar obras audiovisuais devem participar ativamente da programação e assistir aos filmes como um método de formação profissional.

“Acho que é fundamental, pra quem tem vontade de fazer o audiovisual, tem que assistir filmes, tem que ir aos festivais. A formação em audiovisual não é apenas a oficial, com cursos, assistir filmes, debater com realizadores é fundamental e isso faz parte pra pessoa que quer e tem vontade de produzir, ela precisa ver filmes”, pontua o diretor.

Programação

Na quinta-feira (28) a mostra de cinema começa com a sessão infantil-juvenil, de 09h30 às 11h, com os filmes ‘Maré Braba’, ‘A menina e a árvore’, ‘Felícia e os super-resíduos do bem’, e ‘Pororoca’. Mais tarde, às 14h, acontece a Sessão Panorama Brasil 1, com os filmes: ‘Paumari’, ‘As indígenas da terra’ e ‘Cabeça de fogo’. Em seguida, às 16h, vem a Sessão Panorama Brasil 2 com os filmes: ‘A expedição fantástica de Langsdorff’, ‘Soneca e Jupa’ e ‘A mata que cura’. Às 18h a Sessão Panorama Brasil 3 conclui a apresentação de obras com o documentário ‘As primeiras’.

Trecho do filme 'Paumari' (Foto: Divulgação)

Na sexta-feira (29), a programação se inicia novamente com Sessão Infanto-juvenil 2, com os filmes Anacleto, o balão, ‘Sobre amizades e bicicletas’, ‘Meu amigo real’, ‘Eu nunca contei a ninguém’. A partir das 14h começa a Sessão Panorama Brasil 4, com as obras: ‘Cabana’, ‘Pele negra’, ‘justiça branca’, ‘Velande’, e ‘Raposa’. Em seguida vem a Sessão Panorama Brasil 6 com o documentário ‘A Carta de Esperança Garcia’.

No sábado (30), último dia de programação, a mostra começa com a Sessão Infanto-juvenil 3, com os filmes: ‘Diafragma e Visagens e visões’. Às 14h, a Sessão Panorama Brasil 7 apresenta as obras: ‘O terno da cigarra’, ‘Samuel foi trabalhar’ e ‘Quimera’. Em seguida, às 16h, a Sessão Panorama Brasil 8 exibe ‘Expresso parador’, ‘Chibo e Bença’. Por último, a Sessão Panorama Brasil 9 apresenta o documentário ‘Tijolo por tijolo’.

SERVIÇO

Sesc Ver-o-Peso recebe o lançamento da Mostra Sesc de Cinema

Data: de 28 a 30/11/2024

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina)