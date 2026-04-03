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Mostra de Teatro Nilza Maria inicia no dia 10 no Theatro da Paz

Programação homenageia ator, diretor e figurinista Salustiano Vilhena

O Liberal
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A programação da edição da Mostra de Teatro Nilza Maria 2026 inicia na sexta-feira, 10 de abril, e encerra no domingo, 12 de abril, com diversas montagens teatrais (Palhaços Trovadores/ Divulgação)

A VI edição da Mostra de Teatro Nilza Maria retorna ao palco do Theatro da Paz, em Belém, no período de 10 a 12 de abril. O evento, promovido pelo Governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Theatro da Paz, apresenta cinco montagens teatrais com entrada gratuita e presta homenagem ao ator, diretor e figurinista Salustiano Vilhena.

Salustiano Vilhena, fundador do Gruta de Teatro, o grupo de maior longevidade da capital paraense, criado em 1967, expressou sua satisfação. “É a consagração e o reconhecimento de que tudo valeu à pena. E, ainda, ser homenageado na Mostra que leva o Nome da minha amiga e grande atriz paraense Nilza Maria, é uma honra inarrável”, declara o homenageado.

Valorização da Cultura e Acesso Democrático

Para Edyr Augusto Proença, diretor do Theatro da Paz, a iniciativa é uma oportunidade de apresentar a produção de teatro feita em Belém e no Pará. “O Pará e Belém têm uma longa tradição teatral e a mostra abre espaço para mostrar a produção teatral local”, explica.

Proença ainda destaca que a entrada gratuita para todos os espetáculos visa ampliar o acesso. “A ideia é ser viável para todos”, afirma. A ação é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Theatro da Paz, buscando a democratização do acesso à cultura.

Programação Completa da Edição 2026

A programação da edição da Mostra de Teatro Nilza Maria 2026 inicia na sexta-feira, 10 de abril, e encerra no domingo, 12 de abril, com diversas montagens teatrais. Todas as apresentações são gratuitas, e os ingressos podem ser retirados a partir das 9h do dia de cada espetáculo.

A retirada dos ingressos pode ser feita pelo site Ticket Fácil (ticketfacil.com.br) ou diretamente na bilheteria do Theatro da Paz, com limite de duas unidades por pessoa.

Confira a programação detalhada:

  • 10 de abril (sexta-feira) – 20h: Espetáculo “Doroteia”, do grupo teatral Gruta. Inspirada na obra homônima de Nelson Rodrigues, a peça narra a trajetória de Doroteia após o falecimento de seu filho. (Classificação: 12 anos)
  • 11 de abril (sábado) – 16h: “Retratos de uma família nua”, da Musas Cia Teatral. A montagem retrata as tensões de uma família, inspirada em uma livre adaptação da obra Álbum de Família. (Classificação: 16 anos)
  • 11 de abril (sábado) – 20h: “Desertos: Dois Homens. Dois Destinos. Um Amor”, do grupo Teatro de Apartamento. A peça fala sobre o amor possível entre homens comuns, que resistem e se salvam mutuamente em um mundo hostil. (Classificação: 12 anos)
  • 12 de abril (domingo) – 11h: Montagem infantil “A Comédia da Esposa Calada que Falava Mais que Papagaio na Chuva”, dos Palhaços Trovadores. (Classificação: livre)
  • 12 de abril (domingo) – 18h: Peça “O Balcão”, da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA). A obra de 1955 de Jean Genet explora a alma humana em suas fendas mais profundas e multifacetadas, criticando a sociedade burguesa e a natureza humana. (Classificação: 18 anos)

Serviço

  • Evento: VI Mostra de Teatro Nilza Maria
  • Período: 10 a 12 de abril
  • Local: Theatro da Paz
  • Ingressos: Gratuitos, com retirada a partir das 9h do dia de cada espetáculo. Disponíveis pelo site Ticket Fácil (ticketfacil.com.br) e na bilheteria do Theatro da Paz. Limite de 2 unidades por pessoa.
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