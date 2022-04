Mostra cultural apresenta 35 anos de histórias em documentários

Começa hoje, 4, a exibição dos documentários que contam a história do estado ao passar dos anos. A Mostra TV Cultura 35 Anos apresenta oito obras que remontam épocas e personagens diversos. As produções, de diferentes formatos, como grande reportagens e com caráter mais contemporâneo e cinematográfico, serão apresentadas toda a primeira segunda-feira do mês, no Cine Líbero, no Centur, sempre às 19 horas.

Felipe Cortez, curador da mostra, afirma que houve alguns critérios de seleção dessas obras: “A escolha foi feita a partir de recortes que considerou temas recorrentes na produção desses documentários. São temas que marcam grande parte da produção”, diz.

Incluindo abordagens como festas religiosas, festividades, artísticas, música, literatura entre outros, a seleção foi realizada considerando também recortes temporais como episódios da década de 80, 90, 2000, 2010, e trazer um percurso histórico para o evento.

Com o intuito de se fazer memória e resgatar acontecimentos que marcaram o estado, a Mostra segue com o objetivo de trazer discussões sobre os períodos vividos na história paraense e provocar novas ideias para o público, afirma Hilbert Nascimento, presidente da Cultura Rede de Comunicação.

A lista de documentários provoca sensações e busca reavivar memórias no imaginário das pessoas, como é o caso do filme ‘A Batalha do Livramento’, produzido pelo jornalista Nassif Jordy, o qual fala sobre licenciamento e memória de conflito envolvendo o povo Tembé-Tenetehara, no nordeste do Pará. Nassif conta como aconteceu todo o processo de coleta de dados e imagens para o que é possível ver na produção: “Fiz esse documentário com os indígenas e ele é o resultado da minha pesquisa que eu vinha fazendo há mais de cinco anos e que resultou em um livro e na minha dissertação do mestrado”. Após passar um período em contato com a etnia indigena, o jornalista registrou muito da experiência que viveu e ao final percebeu que possuía cerca de 15 horas de imagens e depoimentos sobre um acontecimento que ocorreu na Cidade do Livramento. “Na década de 90, um grupo de 77 Tembés saíram para fazer uma missão dentro do território deles, que é muito grande, para prender madereiros, madeira ilegal e outros tipos de invasores. Eles se depararam com vários madeireiros, expulsaram eles e queimaram as madeiras, e para sair desse território eles tinham que passar por dentro dessa cidadezinha Livramento, mas fecharam eles lá e fizeram eles de reféns por três dias”, conta. Tal história foi motivo de vergonha durante muito tempo para os indígenas, devido às humilhações, torturas psicológicas e físicas que sofreram. Após 20 anos do acontecido, eles resolveram tornar público o que aconteceu naquele dia, fato esse que resultou no documentário chefiado por Nassif.

O curador da Mostra afirma que há muito para se ver durante os dias de evento: “São 115 obras feitas por diferentes gerações de realizadores, incluindo jornalistas e publicitários. Elas correspondem a diferentes épocas da emissora e tudo acaba sendo absorvido pela diversidade da produção”, fala.

Agende-se

| O quê: Mostra TV Cultura 35 Anos com exibição do documentário "A Batalha do Livramento", de Nassif Jordy

| Quando: 04 de abril de 2022 (segunda-feira) - toda a primeira segunda-feira do mês

| Onde: Cine Líbero Luxardo, no Centur

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @portalcultura

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)