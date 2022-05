Mosqueiro é o próximo destino do Festival de Gastronomia das Ilhas

A ilha de Mosqueiro é o destino certo para quem quer apreciar variedades de delícias gastronômicas. A ilha vai sediar a próxima edição do Festival Gastronomia das ilhas, no próximo sábado (14) e domingo (15), das 11h às 16 horas, em 18 restaurantes localizados na orla do distrito.

Os estabelecimentos participantes do festival criaram pratos especiais e inéditos para o evento ao preço individual de R$ 59,90, com direito à entrada, prato principal e sobremesa.

O Festival Gastronomia das Ilhas ocorre dentro da concepção de Belém como cidade criativa da gastronomia. Desde 2015, Belém tem esse título reconhecido da UNESCO, um título que compõe apenas quatro cidades no Brasil: Florianópolis, Belo Horizonte, Paraty e Belém. E a capital paraense é a única representante da Cidade Criativa da Gastronomia da região amazônica e nordeste.

“A nossa gastronomia é reconhecida internacionalmente e nacionalmente. Então, nós fizemos o primeiro circuito no Combu e agora estamos chegando em Mosqueiro”, disse o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), Lélio Costa.

O chef paraense Léo Modesto participou do projeto no processo de acompanhamento e finalização dos pratos promovidos pelos restaurantes da ilha. Ele diz que o festival é de grande importância para a região. Principalmente, tratando de dar visibilidade às ilhas.

“O festival anterior foi na Ilha do Combu e esse ano está sendo na Ilha de Mosqueiro. Ou seja, em locais com alto potencial turístico da nossa região e que ficam próximos da capital. Temos um grande número de restaurantes e os proprietários destes pontos sentem essa necessidade de serem valorizados. E com essa chegada do festival acaba tendo esse salto de visibilidade, de mostrar que em Mosqueiro temos bons restaurantes, boas comidas”, destaca o chef paraense.

O Chef Léo Modesto é da comunidade de Itajuba, município de Curuçá, nordeste do Pará. Filho de agricultores, aprendeu a cozinhar com sua mãe e começou a atuar nas cozinhas aos 18 anos, após se mudar para a cidade de Belém passando por diversos restaurantes.

Vencedor dos concursos gastronômicos - Chef Paulo Martins “Ver-o-peso da cozinha paraense 2015” e “Enchefs Pá 2016”.

Finalista no Concurso Bocuse d’Or seletiva regional Brasileira 2016, sendo o único representante da Região Norte.

Participou do documentário "Alimentação para o futuro" onde mostra as suas influências gastronômicas com as tradições indígenas. E participante da terceira temporada do reality da rede Globo Mestre do Sabor.

O cardápio inclui pastel de arraia, polpetone de peixe defumado ao molho matriciana, sobremesa de creme de taperebá, moqueca de palmito, acompanhada de arroz, pirão e molho de tucupi e entre outros insumos típicos da Amazônia

Serviço:

Festival Gastronômico das Ilhas - Edição Mosqueiro

Restaurantes participantes:

Circuito 01 - Praia do Paraíso: Bar e Restaurante Paraíso, Cozinha da Praia, Barraca do Gringo, Bar e Restaurante Tropical, Bar e Restaurante Paraíso, Restaurante Camboeiro, Restaurante Moqueiro (Hotel Fazenda Paraíso).

Circuito 02 - Praia do Chapéu Virado: Restaurante Samambaia, Restaurante Toc-Toc, Restaurante K'tispero e Barraca Pinguim.

Circuito 03 - Praia do Ariramba: Jurubeba Restô de Praia, Barraca e Restaurante Toda, Jurubeba Praia, Bar e Restaurante Panorâmica.

Circuito 04 - Praia do São Francisco: Restaurante Aconchego e Casa Moqueio.

Circuito 05 - Praia do Farol: Restaurante do Hotel Farol.

Circuito 06 - Praia do Porto Artur: Peixaria do Antônio.