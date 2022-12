Mosqueiro e Icoaraci terão shows gratuitos e fogos para a virada de ano; confira a programação

Quem escolheu passar a virada do Ano Novo pelas proximidades da capital paraense têm a chance de desfrutar de uma programação que mistura clima festivo com a natureza, pelas proximidades do rio. A prefeitura de Belém confirmou, nesta quarta-feira (28), que os distritos de Icoaraci e Mosqueiro vão ter programação musical e fogos na orla.

Mosqueiro, como todos os anos, é destino certo para quem quer aproveitar o réveillon fora de Belém. A Vila de Mosqueiro irá embalar a virada de ano com vários shows e a tradicional queima de fogos. O evento volta a ocorrer, após dois anos sem programação por causa da pandemia de covid-19. A programação é gratuita, em uma das principais praças da ilha.

Durante o evento, ambulâncias estarão disponíveis para o pronto atendimento médico, se houver necessidade. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e a Polícia Militar atuarão na organização e segurança da festa de boas-vindas a 2023.

A Ilha do Mosqueiro oferece inúmeras praias, entre elas se destacam: Praia do Farol, Praia do Bispo, Praia Grande, Praia Marahú, Praia do Paraíso e a Praia do Chapéu Virado. Todas as praias contam com excelente infra-estrutura e paisagens

No Distrito de Icoaraci os moradores e visitantes também vão saudar o Ano Novo com festa. A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital, promoverá show musical gratuito e queima de fogos na orla de Icoaraci, na virada do ano.

Vários bares e restaurantes da orla entram no clima da festa e organizam suas programações de forma independente.

O distrito de Icoaraci transpira a história da capital paraense e, até hoje, é ponto certo de turistas e paraenses que procuram um lugar agradável para relaxar em contato com a natureza, com charme bucólico.

Confira a programação completa de Mosqueiro:

- 21h: Armandinho Bastos

- 22h30: Banda Manhosa Show

-00h: DJ Marcos Project

Confira a programação completa de Icoaraci:

- 22h: Show com Herlon Tavares

- 00h00 Queima de fogos

- 00h10 Swing do Panda

- 02h Bateria Show do Bloco Carnavalesco Gaviões da Vila.