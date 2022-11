Morreu aos 36 anos, o artista angolano Nagrelha dos Lambas conhecido como 'Estado Maior do Kuduro'

Morreu nesta sexta-feira (18), um dos artistas angolanos mais conhecidos no ritmo "kuduro". Gelson Caio Manuel Mendes ('Nagrelha'), conhecido cantor de Kuduro, género de música e dança angolana, "com a maior legião de fãs em Angola". A informação foi divulgada pelo Ministério da Cultura e Turismo.

Através de uma nota, o ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau, afirmou que "foi com profunda dor e consternação", que tomou conhecimento do passamento físico de Gelson Caio Manuel Mendes, de nome artístico 'Nagrelha', do grupo musical "Os Lambas".

Conhecido como 'Nagrelha', ele tinha 36 anos de idade e era natural de Luanda. O artista deixa a esposa e quatro filhos. Devido a uma doença de problemas respiratórios que já durava sete meses, o cantor não resistiu. 'Nagrelha' é o kudurista com maior legião de fãs em Angola, um dos fundadores do grupo 'Os Lambas', com uma forma de cantar peculiar, conquistou o Kuduro no ano de 2000", sublinha a nota do Ministério da Cultura e Turismo.