Morre Ygona, influencer que debochou da covid-19 e incentivou aglomeração

Ygona Moura é uma mulher transexual que faz sucesso no universo LGBTQ+. Recentemente, ela ganhou mais destaque por debochar da covid-19 e incentivar aglomeração, sem nenhuma proteção que diminua a transmissão do coronavírus. A influencer havia sido diagnosticada com covid-19 e, nesta quarta-feira (27), seu perfil no Instagram deu a notícia de que ela morreu.

"Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Estava por tudo aquela festa e saí de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para isso”, disse a influenciadora em uma das postagens.

Ygona estava internada na UTI e nos últimos dias teve piora em seu estado de saúde.