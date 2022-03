Morre o arquiteto Flávio Nassar, aos 69 anos

Faleceu nesta quarta-feira, 23, o arquiteto e professor Flávio Sidrim Nassar, aos 69 anos. A informação foi duivulgada pela família por meio de nota, que não informou a causa da morte. De acordo com informações de pessoas próxima da família, Nassar estava internado há algumas semanas em um hospital de São Paulo, onde faleceu.

Professor da Universidade Federal do Pará, Flávio Nassar ficou conhecido por sua atuação no cenário acadêmico e cultural da capital paraense. Foi coordenador do Fórum Landi, onde prestou serviços importantes para a valorização do centro histórico da capital paraense, sempre guiado por sua visão cuidadosa de um arquiteto talentoso e apaixonado por sua cidade.

Ainda na UFPA, além de professor, foi pró-reitor de Relações Internacionais, contribuindo para posicionar a universidade como referência na Amazônia e articular parcerias com instituições de vários países.

Na nota em que divulga o falecimento, a família pede que o professor seja lembrado "com alegria, gratidão e muita saudade". Aos que desejam fazer suas últimas homenagens a Flávio, informações sobre hora e local do velório serão divulgadas em breve pela família.

Em nota, a Prefeitura de Belém lamenta, com enorme pesar, a morte do arquiteto e escritor Flávio Nassar, aos 69 anos, nesta quarta-feira, 23, depois de semanas de internação em São Paulo. Com a veia política atuante, foi um incansável lutador nos movimentos da esquerda do Pará e do Brasil no final dos anos 1970, principalmente no ambiente universitário.

Último livro

Em 2019, Flávio Nassar lançou o livro de poemas "Corpo Opaco", o seu primeiro do gênero - uma obra onde refletia sobre a inquietude de um "comunista querendio ser niilista", como descrito pelo próprio. À época do lançamento, contou em entrevista a Oliberal.com sobre o desejo de que sua obra trouxesse à tona reflexões sobre a natureza humana em tempos de desesperança.