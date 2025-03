Morre ex-surfista e ex-ator da Globo, Daniel Sabbá aos 70 anos

O ator e apresentador Daniel Sabbá faleceu aos 70 anos, conforme anunciado nas redes sociais do surfista na manhã desta sexta-feira (21). A publicação não revelou a causa da morte.

Nos stories do Instagram, uma homenagem ressaltou o legado de Sabbá e destacou sua generosidade. "É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabbá. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar a bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor. Sua luz, sua alegria e sua imensa sabedoria continuarão a nos inspirar, mesmo na sua ausência física", diz o comunicado.

Daniel Sabbá fez parte da primeira geração de surfistas do Rio de Janeiro e se destacou como apresentador de programas na Band e na CNT, incluindo o Sabbá Show. Ele também atuou em novelas da TV Globo, como Pecado Capital e Paraíso Tropical.

O surfista ganhou notoriedade na segunda edição da Casa dos Artistas, do SBT, ao tentar invadir o local onde o reality era gravado para retirar sua então esposa, a guitarrista Syang, do confinamento, motivado por ciúmes. Durante o programa, Syang se envolveu com o modelo Gustavo Mendonça.

Além da trajetória na TV, Sabbá tentou ingressar na política, candidatando-se ao cargo de vereador no Rio de Janeiro pelo PTB, mas não foi eleito.

Em 2021, o apresentador sofreu um grave acidente de trânsito e precisou de uma arrecadação virtual organizada por seu filho, João Paulo Sabbá, para custear o tratamento. Além disso, ele enfrentou um câncer no nariz.