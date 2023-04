Morre cantor Arthur Singer, do 'Canta Comigo Teen', aos 13 anos

Jovem cantor e ator Arthur Singer, conhecido por sua participação no reality show “Canta Comigo Teen” em 2021, na Record, morreu nesta sexta-feira (7), aos 13 anos. A notícia foi confirmada pela família em uma postagem no perfil do jovem no Instagram, mas a causa da morte não foi revelada.

A mensagem dizia: “Não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento”. A postagem também destacou que a família sempre se dedicou a proporcionar o melhor para Arthur durante os seus 13 anos de vida.

Até o momento, não há informações sobre o velório e o enterro. A família disse que essas informações serão divulgadas posteriormente.

Além do seu destaque no reality show, Arthur Singer também participou dos musicais “The Pilgrims” e “Matilda”. Veja uma apresentação do garoto no "Canta Comigo Teen":