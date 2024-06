Morre atriz Jacqueline Laurence, que atuou em 'Top Model' e 'Guerra dos Sexos'

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (17), aos 91 anos, a atriz Jacqueline Laurence, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon e morreu de uma parada cardiáca, segundo a unidade de saúde.

Jacqueline era natural de Marselha, na França, mas se mudou para o Braril ainda adolescenrte. Ela ganhou fama por atuar em diversas novelas da Globo, incluindo: como "Dancin’ Days”, “Guerra dos Sexos”, “Cambalacho”, “Top Model”, “O Dono do Mundo”, “Salsa e Merengue”, “Senhora do Destino” e “Babilônia”.

Jacqueline também trabalhou na direção de grandes projetos teatrais no Rio de Janeiro. Na década de 80, um dos mais célebres foi ‘Besteirol’, que deu visibilidade na carreira de Miguel Falabella, Guilherme Karam e Mauro Rasi.