Morre atriz Ângela Rabello aos 73 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Ângela Rabello morreu nesta quarta-feira (29), aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Dentre as novelas em que trabalhou estão O Cravo e a Rosa, Da Cor do Pecado, Malhação, Sangue Bom, e Amor à vida. O último trabalho em que atuou foi Um Lugar ao Sol, em 2021, na Globo.

A notícia foi confirmada pela filha da artista, Stella Rabello, nas redes sociais, porém a causa da morte não foi revelada. O corpo da atriz será velado nesta quinta-feira (30), a partir das 13h, no Cemitério do Carmo, no Rio de Janeiro. A cremação está agendada para ocorrer amanhã às 16h.

A atriz Ângela Rabello havia descoberto um câncer de fígado há dois meses. Ela recebeu transplante da filha mais velha, Lali Rabello.

"Nem sei dizer o que se passou de lá pra cá. Porque a vida não dá mole e corre, corre, corre. Também não demos mole. Corremos junto. Junto com a vida. Nem deu tempo de pensar. Nem deu tempo de dar tempo pra dúvida. Só deu tempo de confiar", relatou Stella.