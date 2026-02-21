Morre a cantora Rejanne Fogo Puro, aos 59 anos de idade

Rejanne Fogo Puro morreu neste sábado, 21, aos 59 anos de idade. Segundo relatos da família, a cantora havia sido diagnosticada com um tumor no pâncreas e internada desde meados de janeiro.

"Estamos tristes, sim. A dor é real. A saudade será constante. Mas também estamos alegres, porque Rejanne deixou um legado", escreveu a família em comunicado divulgado nas redes sociais da artista.

O velório será realizado no cemitério Memorial do Rio neste domingo, 22, às 13h30. O sepultamento está previsto para 15h45.

Quem era Rejanne Fogo Puro

Conhecida por fazer músicas com temática religiosa cristã, muitas vezes em ritmos animados como o forró, Rejanne contava com cerca de 46,3 mil ouvintes mensais no Spotify. Seus dois principais sucessos, "Cadê os Pentecostais" e "Jericó Vai Cair" contam atualmente com 1,4 milhão e 1,2 milhão de reproduções, respectivamente.

Em seu perfil no Instagram, com cerca de 200 mil seguidores, ela havia feito anúncios de agenda aberta para shows ao longo do ano. Desde janeiro, porém, a maior parte de suas postagens passou a ser feita de dentro do hospital. Em uma, canta e toca violão durante a internação. Ela também postava mensagens de otimismo e solicitando orações.

Nos últimos anos, Rejanne Puro Fogo relatou ter superado um tumor no cérebro em 2021.