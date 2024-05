Monique Evans e Cacá Werneck se casam em cerimônia no Rio de Janeiro

A apresentadora Monique Evans, de 67 anos, e a Dj Cacá Werneck, de 37 anos, comemoraram a união de quase 10 anos com um casamento memorável, na última quinta-feira, 16. As duas reuniram 230 convidados em uma celebração no salão Além do Sonho, localizado em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, com um investimento de cerca de R$ 800 mil.

Antes da cerimônia, Monique desabafou em seus stories, dizendo que "convidados não convidam": "Uma lista que você faz de 200 pessoas vai virar 400 pessoas. Não dá [...] espero que as pessoas entendam isso", explicou.

VEJA MAIS

Na decoração, o casal optou pelo clássico branco e verde, com detalhes em madeira. Já o vestido de Monique foi confeccionado pela estilista Michelly X, que também produz looks para outros famosos, como Anitta, Gloria Groove e Xuxa. Cacá Werneck vestiu um terno em alfaiataria.

Bárbara Evans, filha de Monique, foi quem a levou ao altar. Entretanto, o plano original, como contou a apresentadora ao Gshow, era ser levada também pelo filho, Armando Aquinaga, mas ele não compareceu, pois a cerimônia coincidiria com o dia em que Armando juraria a bandeira espanhola, a fim de conseguir a cidadania do país.