Aos beijos, Monique Evans celebra 9 anos de relacionamento com a noiva; vídeo

A apresentadora Monique Evans, aos 67 anos de idade, usou as redes sociais para celebrar os nove anos de relacionamento com a DJ Cacá Werneck, de 37 anos. Em uma declaração de amor publicada na madrugada desta quarta-feira (27), Monique expressou sua gratidão pela companheira e compartilhou alguns momentos especiais do casal, incluindo beijos e topless.

"Hoje é nosso aniversário. Faz 9 anos que estamos juntas... uma vida!! Obrigada por caminhar comigo nessa estrada tão turbulenta. Nada tem graça sem você. Acordo todos os dias com você e para você. Acredito em almas gêmeas", escreveu Monique na legenda da publicação.

A apresentadora não poupou palavras para descrever seu amor por Cacá. "Demorei muito para encontrar, mas te encontrei. Minha companheira, minha melhor amiga, meu amor. Me cuido para você e espero que você se cuide para mim, por mim. Cada dia que passa estou mais apaixonada", continuou.

Monique também deixou claro seus planos para o futuro e prometeu um casamento em breve. "Quero muito casar com você! Sei que vamos adiar mais uma vez, mas vai acontecer logo", concluiu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante,editora web de OLiberal.com)