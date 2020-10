Modelo plus size afirma ganhar R$ 730 mil por ano em site adulto

A modelo plus size Sheyla Fong, de 31 anos, revelou que ganha 100 mil libras esterlinas por ano, aproximadamente R$ 730 mil reais, no site OnlyFans, plataforma da Inglaterra criada para entretenimento adulto com venda de fotos, vídeo e textos diretamente para os seus inscritos.

“[Plus size] É um nicho muito novo que vai dar os seus frutos em OnlyFans. Penso que a plataforma tem espaço para todos”, disse a modelo ao tabloide britânico Daily Star.

Sheyla conta que tem investido no perfil há três anos, apostando em publicação de fotos sensuais. Ela conta que faz sucesso com as publicações sem se preocupar com o tamanho do seu corpo. Com um milhão de seguidores, ela afirmou que tem como principal inspiração a modelo plus size Ashley Graham, com 11,5 milhões de fãs na mesma rede social. “Gosta da sua confiança e de como ela mantém fiel a si mesma”, reiterou.

Embora a modelo diga que não se importe com as suas medidas, Sheyla admitiu que já optou por cirurgia corporal, gastando 20 mil libras, aproximadamente R$ 146 mil com duas cirurgias mamárias e uma lipoaspiração.