Modelo é apontada como novo affair de Anitta; dupla curte férias juntas nos EUA

Anitta iniciou este ano com o pé direito tanto no quesito profissional quanto no amor. Após se apresentar no réveillon da Times Square, em Nova York, a cantora está de affair com a modelo e atriz Daniella Grace, de 30 anos. A loira tem sido companhia constante da funkeira em suas brincadeiras na neve de Aspen, no Colorado, EUA.

Um vídeo protagonizado pela artista e por Daniella, onde elas dançam no meio da rua e que foi legendado com a frase “very romantic”, foi o suficiente para que os fãs da cantora começassem a "shippar" o casal como “Aniella”, mistura os dois nomes.

Além da companhia da modelo na viagem, Anitta tem curtido os dias ao lado da editora de moda Janelle Rennè. Na última terça (5), o trio até compartilhou um clique junto após um passeio de esqui.