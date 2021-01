Modelo ganha R$ 1 mi com cliques picantes e diz que Deus não a julga: ‘Rezo toda noite’

Lindsay Capuano, de 22 anos, foi criada em uma família cristã, mas isso não a impediu de criar uma página no OnlyFans, onde publica cliques picantes para seus seguidores. Ela diz que reza todas as noites e que Deus não a julga por seu estilo sensual, que de acordo com o jornal "Daily Star", lhe rende o equivalente a mais de R$ 1 milhão.

"Toda quarta-feira de manhã, a nossa sala [de aula] andava a até a igreja do outro lado da rua para ir à missa. Minha família e eu também íamos à missa todo domingo, minha família é cristã, mas muito relaxada. Minha religião nunca interferiu ou me parou de fazer nada que eu quisesse", disse ela em declaração reproduzida pelo jornal.

A modelo estadunidense de Connecticut contou que trabalhava em uma creche cristã antes de se dedicar ao OnlyFans. Ela afirmou que amava seu trabalho, mas que decidiu focar na plataforma e garantiu que sua família não a julga.

"Meus pais sempre apoiaram o que eu escolho fazer. Eles se orgulham de mim, nós celebramos toda vez que alcanço mais um milhão de seguidores no Instagram. Eu sou abençoada em ter a família que tenho. Deus te ama não importa o que aconteça — é isso que me ensinaram em casa e na igreja. Eu rezo todas as noites. Eu rezo pelo que quer que eu sinta que precise no dia. Eu rezo pela minha família, por meus fãs, por mim".