Modelo desfila com look de fita isolante na Semana de Moda de Nova York

Para o público brasileiro, especialmente para os adeptos do bronzeamento artificial, o biquíni de "fita isolante" se tornou a ferramenta ideal para garantir marcas de bronzeado perfeitas. A técnica, conhecida por sua inovação, ganhou status fashion e gerou polêmica durante a Semana de Moda de Nova York, onde foi apresentada pelo estilista Joel Alvarez, que carrega o título de "O Rei da Fita".

A modelo norte-americana Savannah Suarez foi uma das que desfilou no dia 11 deste mês para Joel Alvarez. Ela compartilhou detalhes sobre a experiência de aplicar a fita isolante no corpo. As modelos recebem um adesivo para proteger a região mais íntima, além de um óleo para facilitar a remoção. No entanto, ela destacou que a facilidade pode variar dependendo da quantidade de pelos corporais da modelo. Alguns dos looks reveladores incluíam fita preta cuidadosamente colocada sobre os seios, quadris, coxas das modelos em padrões complexos.

Savannah contou que recebeu apoio de toda a sua família. Ela revelou que seus pais compareceram ao desfile. "Eu sei que é raro. Cada vez que conto para alguém que meu pai foi ao meu desfile, eles questionam. Mas eu não faria de outra maneira. Sou muito grata", disse ela.