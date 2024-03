Candidata da República Tcheca vence Miss Mundo e Brasil alcança Top 8

O maior concurso de beleza do planeta - Miss Mundo - foi vencido pela participante da República Tcheca, Krystyna Pyszková, neste sábado (9), em Mumbai, na Índia. A edição de 2024 contou com 112 candidatas. A candidata brasileira Leticia Frota chegou ao Top 8 e venceu o Beleza com Propósito.

Em segundo lugar ficou a Miss Líbano, Yasmina Zaytoun. Fechando o top 4 estiveram as misses Botsuana, Lesego Chombo, e Trindade e Tobago, Aché Abrahams. Essa é a segunda vez que o país europeu venceu o concurso. Em 2006, a tcheca Tat'ána Kucharová ganhou a edição realizada em Varsóvia, na Polônia.

A única vitória do Brasil ocorreu em 1971 com a carioca Lucia Petterle. A amazonense Leticia Frota, de 20 anos, não conseguiu quebrar o jejum de 53 anos sem vitória no concurso. A brasileira possui um projeto que apoia a luta contra a hanseníase.

A Miss Brasil Letícia Frota encontrou com o papa Francisco para falar sobre o projeto com pessoas com hanseníase. (Reprodução Instagram)

Antes de voltar para a Índia, Letícia participou de conferências internacionais no país e no Vaticano, em busca de soluções para erradicar a doença. "Fui recebida pelo Papa Francisco, quem me encorajou a seguir realizando trabalho voluntário e mais que isso, para que eu incentive outros jovens", contou a jovem à Splash.

Ela também participou em Brasília da homologação da lei brasileira que reconhece os filhos separados pela hanseníase, ocorrida em novembro: "Foi muito emocionante, fui como convidada do presidente Lula".