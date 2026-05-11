Mico Freitas, marido de Kelly Key, faz reflexão após sofrer AVC aos 44 anos

Cerca de um mês após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o empresário Mico Freitas usou as redes sociais nesta segunda-feira 11, para compartilhar uma reflexão sobre a vida, a família e a importância dos momentos simples. Em uma publicação acompanhada de uma foto ao lado da esposa, Kelly Key, e dos filhos, ele emocionou seguidores ao falar sobre gratidão e novos olhares após o susto envolvendo sua saúde.

"Às vezes a vida não precisa gritar para ser importante. Tem momentos simples que carregam mais significado do que grandes acontecimentos. O segredo está em aprender a olhar com gratidão para aquilo que muitos deixam passar", escreveu Mico na legenda da publicação.

O registro familiar mostra o empresário ao lado de Kelly Key, da influenciadora Suzanna Freitas, filha da cantora com Latino e do filho caçula do casal, Artur, de 8 anos. O casal também é pai de Vitor, de 20 anos, que não aparece na imagem publicada nas redes sociais.

Reencontro em família após momento delicado

A publicação também marcou um reencontro familiar após o período delicado vivido pela família. Suzanna estava no Brasil quando o padrasto sofreu o AVC em Portugal e voltou para ficar ao lado deles durante a recuperação.

O problema de saúde aconteceu no início de abril e foi detalhado por Kelly Key nas redes sociais. Segundo a cantora, os médicos descobriram que Mico possui um Forame Oval Patente (FOP), uma pequena abertura congênita no coração que permitiu a passagem de um coágulo até o cérebro, provocando o AVC.

"No coração, um FOP Forame Oval Patente, uma espécie de buraquinho de nascença que permitiu a passagem de um coágulo até o cérebro. Depois de algumas consultas pós-exames… é cirúrgico!", explicou Kelly Key ao comentar o diagnóstico do marido.

Cirurgia cardíaca e recuperação

Antes da cirurgia, Mico passou pela implantação de um dispositivo para fechamento do FOP, procedimento utilizado para impedir a passagem de novos coágulos pela abertura cardíaca.

Desde então, o empresário vem compartilhando momentos mais íntimos e reflexivos nas redes sociais, demonstrando valorização ainda maior da convivência familiar e da recuperação após o susto.

A publicação desta segunda repercutiu entre fãs e seguidores do casal, que deixaram mensagens de carinho e desejaram saúde ao empresário durante o processo de recuperação.