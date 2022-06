Michele Goulart lança o livro infantil "Plim Plim Plim Plim Plim Plim"

O público infantil vai poder conhecer a história do Pirilampo Zezé com o livro da escritora e editora Michele Goulart "Plim Plim Plim Plim Plim Plim". O lançamento é neste domingo (5), na Praça do Horto, às 9h30, durante a programação da semana do meio ambiente da Prefeitura de Belém. Vai ter contação de história com a Marlúcia Araújo, vai ter pipoca e picolé e muito abraço. Quem quiser adquirir o livro pode comprar pelo site ou também na Livraria Fox.

É o primeiro livro de Michele, que é psicóloga e trabalha com literatura infantil por meio da editora Depois da Chuva. No livro, ele aborda a história do Pirilampo Zezé, que gosta muito da sua luz cintilante e percebe que para piscar a luz precisa apagar de vez em quando.

A autora diz que o personagem morre de medo de sofrer de falta de energia. Para fazer a luz dele piscar fortemente outra vez, ele sai em busca de experimentar coisas gerando uma alta expectativa sobre essas experiências e ele não consegue alcançar essas expectativas que ele gera.

E por causa dessa tentativa, o Zeze acaba fazendo uma grande descoberta de autoconhecimento. "Então, o livro fala sobre esse modelo de vida que a gente tem hoje, em que tudo é muito super, tudo é muito alto para alcançar e as coisas são muito incríveis e os corpos são muito perfeitos. O livro fala sobre a gente estar o tempo todo em busca de uma felicidade incessante, interminável, eletrizante e quando a gente se depara com a vida real ela não é assim o tempo todo. E o Zezé passa por um caminho pra aprender isso", explica a escritora.

Ela já editou quase 20 livros e esse contato direto com o universo infantil e a filha de 12 anos foram os aspectos que lhe impulsionaram a escrever o livro. "Eu comecei a perceber que crianças da geração dela estão sempre tão conectadas com tudo que parece que é natural para elas que as coisas precisam ser super ultra incríveis. E quando as coisas eram apenas normais ela se frustrava. Então, a gente aqui em casa começou a fazer um trabalho para que ela pudesse reconhecer e ter experiências. E perceber que não precisa ser o tempo todo eletrizante", acrescenta a escritora.

A relação da psicóloga com a literatura é muito antiga. Eu amo livros há muito tempo. Tanto que participa de um projeto, que é um podcast com duas amigas, Vivian Marquezine e Adriana Reis, chamado Loucas dos Livros.

"Como leitora eu amo literatura há muitos anos. Eu escrevo há dez anos, mas esse é meu livro de estreia. Esse foi o primeiro livro que eu consegui publicar. Eu consegui expor a opinião das outras pessoas. E tem sido uma experiência muito gostosa, tem sido muito bacana.

Michele Goulart é escritora, editora responsável pela "Depois da Chuva". É psicóloga de formação, tem mestrado em teoria e pesquisa do comportamento e mãe da Clarice.