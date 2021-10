MET Gala brasileiro? Aniversário de Flay tem desfile de looks de famosos no tapete vermelho; veja

A ex-BBB 20, Flay, comemorou a chegada dos 27 anos com um grande evento na noite de terça-feira, 19. O tema da festa era Dubai, e foi realizada em um buffet de São Paulo, onde a cantora recebeu cerca de 200 convidados, entre celebridades da internet e amigos que fez no confinamento do "BBB".

Mas o que divertiu a internet mesmo foi o fato de que os convidados também precisavam ir vestidos de acordo com o tema, já que a festa contou com um tapete vermelho. As fotos dos looks em suas interpretações do tema divertiram os usuários das redes sociais.

Veja alguns looks:

NAO SÉRIE MET GALA SEM ESSA REFERÊNCIA



raissa barbosa veste kim kardashian vai pra dubai pic.twitter.com/byDBWP95Fd — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

esse moço se confundiu o tema era dubai ele foi vestido de príncipe!!!?????? pic.twitter.com/heIheQpIPC — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

novamente o kaysar pq aqui da pra ver toda a sutileza do look pic.twitter.com/NqFOQ4BUQP — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

outro ângulo dessa grande produção que mistura um pouco de todos os conceitos pic.twitter.com/bqtlWRDsuX — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

gizelly e o camelo pic.twitter.com/Bwesut9kCt — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

não sei quem é achei q era jams charles mas lembrei q não é do brasil então tá aí pic.twitter.com/u8YsZ6frAh — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

essa outra kim kardashian veio mais misteriosa mais comprometida com o papel…. uma coisa meio protesto silencioso quebrou mts tabus pic.twitter.com/9DNxjUxKzr — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

O DANIEL DO BBB 20 UM NOVO HOMEM



esse eu considero o maior glow up da história pic.twitter.com/f43BSJBhyW — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

ana mosconi foi representando todo o ouro de dubai (look bom que da pra reciclar e usar no ano novo e no carnaval) pic.twitter.com/hh2y1X6Wwg — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

emily tb apostou na vibe terezinha noivas babados e rendas e brilho pic.twitter.com/wclfl2vXZW — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

o biel misturando todas as breguices que sub faz em dubai em um só look pic.twitter.com/4ouc4YPBG9 — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

é o ken? é o versace? é madonna?



naaao! é o nosso matt mazzafera pic.twitter.com/n8BMPnPY0P — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

uma moça chamada lais que foi de “ariana grande vai a casamento brasileiro”



tem até bolsa pra guardar docinho pic.twitter.com/ST5FjlQb8H — Nalu (@naIubs) October 20, 2021

Gabi entregou td aqui, a única q lembrou o tema da festa, nem a aniversariante n lembrou kkk pic.twitter.com/fuTOvrtz4k — R (@sisterofDorothy) October 20, 2021