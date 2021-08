Mestre Juvenal lança primeiro disco nas plataformas de música

Juvenal Ramos de Oliveira, ou carinhosamente conhecido como Mestre Juvenal, se prepara para lançar seu primeiro disco. Cantor e compositor, Mestre Juvenal é um ícone da cultura popular de Ananindeua e do estado do Pará, já foi vencedor de dois festivais de música, além de ter sido reconhecido e certificado como Mestre de Carimbó pela Secretaria de Cultura de Ananindeua. O trabalho do Mestre será lançado em todas as plataformas digitais de música e conta com participações especiais de Mário Mouzinho, Pedrinho Callado e Geraldinho Roots.

Nascido em Belém, hoje com 66 anos, Juvenal já morou no município de Salinópolis, onde teve oportunidade de conhecer o carimbó praiano, através do grupo Palha Velha, quando se encantou pelo ritmo e começou a compor. Em 1991, o músico veio para Belém trabalhar e foi nessa época que encontrou com Luís Pontes e Waldiney Machado, que logo gostaram do trabalho de composição de Mestre Juvenal e o convidaram para fazer parte do grupo de percussão Kamú. A partir de então, Mestre Juvenal começou a construir sua história de “cantador” de carimbó. Integrou grupos como curimbó de bolso e grupos alternativos como Arcano 19.

Segundo o produtor musical do CD, Geraldinho Roots, o público pode esperar o melhor do Mestre nas composições. “Fiquei lisonjeado de poder ter feito a produção desse CD. A entrega do Mestre é apaixonante. Ele que é um ícone da cultura de Ananindeua, conheço há muito tempo sua história e suas batalhas. Sei o quanto foi difícil ele conseguir gravar seu primeiro trabalho e estar do lado dele nesse momento é muito gratificante. Além de estar valorizando ainda mais o carimbó como patrimônio cultural brasileiro. O cd foi produzido do jeitinho dele, todos os arranjos foram compartilhados. E esperamos em breve estar fazendo o lançamento ao vivo”, afirmou.

Mestre Juvenal não esconde a satisfação de ver seu trabalho pronto. “Estou muito satisfeito com meu CD, que graças a Deus conseguimos tirar do papel. Sou completamente grato a essa oportunidade, com a participação ainda de pessoas muito importantes para mim, como o Geraldinho foi meu produtor, além de Mário e Pedrinho. Espero que meu público goste do trabalho, que foi feito com muito amor e carinho”, destacou.

Segundo o Mestre, o projeto vem quebrar estereótipos, com um carimbó moderno de melodias contagiantes, sem perder a ancestralidade do ritmo. Promovendo assim a manifestação do Carimbó e fazendo a sua salvaguarda com responsabilidade durante décadas.