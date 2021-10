Melissa Lameira abandona enfermagem e realiza sonho de ser modelo

Melissa Lameira decidiu abandonar a carreira de enfermagem, superar o sobrepeso e correr atrás do seu maior sonho: ser modelo. Com objetivos mais que conquistados, a beldade, que conta com quase 300 mil seguidores no Instagram, é a nova Bella da Semana.

Após deixar os assinantes admirados com seu bumbum perfeito, seis fartos e muita simpatia durante a Live, o ensaio inédito da musa carioca foi publicado no site www.belladasemana.com.br.

Nascida no Rio de Janeiro, Melissa Lameira mora em São Paulo. Modelo, ela abandonou a carreira de enfermeira para correr atrás de seu sonho. “Eu sou técnica de enfermagem e trabalhei alguns anos em hospitais do RJ, mais especificamente em sala de parto. De início, como tudo na vida, foi complicado, aprender a me posicionar e ganhar experiência, fazer contatos e tal. Mas hoje vi que fiz a escolha certa”.

Melissa é dona de uma forma física impressionante, mas nem sempre foi assim. A modelo comenta foi a mudança de hábitos para superar o sobrepeso.“Posso dizer que foi uma mudança muito maior por dentro do que por fora. Me trouxe muitos aprendizados à vida fitness. A disciplina, autocontrole e entender que tudo é questão de tempo e constância. Hoje vejo que são duas vidas em uma só, o meu antes não tem nada a ver com o meu hoje como pessoa”.

Com tanta beleza e simpatia, a modelo fez um sucesso enorme durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do Bella da Semana. “Te falar que na hora você nem se dá conta das câmeras, eu me concentro no que preciso apresentar e ser bem sexy para quem vai ver”.

E por falar em sensualidade, a modelo não escondeu o jogo sobre seus segredos. Melissa comenta que o lugar mais exótico que já transou foi na praia e que nada é mais excitante do que excitar o parceiro. “Não tem nada mais excitante do que ver o desejo verdadeiro em você”.

Melissa que entre quatro paredes vale tudo, desde que todos estejam felizes. Sobre suas fantasias eróticas, a modelo fala que tem algumas, mas que são segredo. Já quando não tem ninguém olhando, ela revela que fica pelada. “Mas isso já fico quando estão olhando também”.