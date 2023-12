Melhores de Hollywood: Confira 10 artistas que se destacaram em 2023

O ano de 2023 foi marcado por diversos lançamentos de filmes, séries e músicas, que apresentaram novos talentos e consagraram nomes já conhecidos. Agora é hora de relembrar os atores e atrizes de Hollywood que conquistaram o coração do público e deram o que falar. Confira 10 artistas que se destacaram este ano:

Pedro Pascal

Pedro Pascal como Joel em The Last of Us (Divulgação)

O ator chileno-americano Pedro Pascal foi um dos artistas mais comentados de 2023. Ele estrelou a aclamada série "The Last of Us", da HBO Max, e também atuou no curta "Estranha Forma de Vida", onde vive um vaqueiro gay que faz par romântico com o ator Ethan Hawke. Pascal conquistou o público e se tornou um dos novos galãs de Hollywood.

Margot Robbie

Margot Robbie dá vida à Barbie, boneca que marcou a infância de muitas gerações (Reprodução/ Warner Bros. Pictures)

Margot Robbie foi a protagonista do filme do ano, "Barbie", que arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais. A atriz também foi um dos destaques da temporada de premiações, sendo indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical e se tornou um ícone fashion.

Ryan Gosling

Ryan Gosling como Ken, em Barbie. (Reprodução/Youtube)

O par de Margot Robbie em "Barbie", Ryan Gosling, também surpreendeu por sua versatilidade. No filme, Ryan interpreta o boneco Ken e canta a música "I'm Just Ken", que chegou na parada global do Spotify. Gosling também está confirmado para estrelar o filme "The Fall Guy", em 2024.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine é Jenny, em Besouro Azul. (@wbpictures_br)

A atriz brasileira Bruna Marquezine fez sua estreia em Hollywood no filme "Besouro Azul", da DC Comics. Ela interpreta o par romântico de Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña, e tem destaque no longa. Marquezine foi elogiada pela crítica e pelo público, e seu desempenho no filme foi um dos destaques do ano.

Ayo Edebiri

Ayo Edebiri como Sydney em The Bear. (Divulgação/Star+)

A atriz Ayo Edebiri chamou a atenção em "The Bear", série do Star+, e também foi destaque em "Clube da Luta para Meninas", comédia em que interpreta uma nerd lésbica. Edebiri é uma das novas promessas do cinema e da televisão.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet como Wonka. (Divulgação/Warner Bros. Pictures Brasil)

O ator Timothée Chalamet é o novo ator queridinho da indústria cinematográfica. Ele é o protagonista de "Wonka", filme que está em cartaz no cinema. Chalamet surpreendeu ao dar vida ao protagonista de "A Fantástica Fábrica de Chocolate", dessa vez em um musical.

Ncuti Gatwa

Ncuti Gatwa é o novo protagonista de Doctor Who. (Reprodução/ Instagram)

O ator Ncuti Gatwa fez história ao se tornar o primeiro ator negro a protagonizar a série "Doctor Who". Ele estará também na nova temporada, que está prevista para maio de 2024 no Disney+. Gatwa também esteve na última temporada de "Sex Education", lançada este ano na Netflix.

Jacob Elordi

Jacob Elordi em Saltburn. (Divulgação/MGM Studios)

O ator Jacob Elordi é conhecido por seus papéis na trilogia "A Barraca do Beijo" e na série "Euphoria". Este ano, ele está em cartaz com o filme "Priscilla", onde interpreta o rei do rock Elvis Presley. Elordi também atua no longa "Saltburn", disponível no Prime Video.

Jenna Ortega

Jenna Ortega em Pânico 6. (Divulgação/Paramout Pictures)

A atriz Jenna Ortega vem chamando a atenção desde o sucesso na série "Wandinha", da Netflix. Este ano, a atriz continuou na saga de terror no filme "Pânico 6", estrelou o longa "Frinestkind", disponível no Prime Video, e terminou as gravações de "Os Fantasmas se Divertem 2", com data de lançamento para setembro de 2024.

Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine em Vermelho, Branco e Sangue Azul. (Divulgação/Prime Video)

O ator britânico Nicholas Galitzine é o novo queridinho das comédias românticas. Após o sucesso em "Continência ao Amor", da Netflix, ele ganhou destaque no filme "Vermelho, Branco e Sangue Azul", uma comédia romântica LGBT+. Galitzine também participou de "Clube da Luta para Meninas". Agora, Nicholas irá protagonizar mais um romance, dessa vez ao lado de Anne Hathaway, "The Idea of You", com estreia marcada para 2024.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)