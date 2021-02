Melhor Livro de Suspense de 2020 ganha título em inglês

Larissa Brasil exibe com orgulho suas duas caveiras: “ganhar o prêmio revelação de 2018 foi decisivo para continuar a escrever e, dois anos depois, ganhar como melhor suspense só me fez perceber que estou no caminho certo, o da escrita”, revela a autora, que acaba de lançar seu premiado “A Garota da Casa da Colina” na versão em inglês, pela Amazon.

Em 2018, o prêmio de revelação veio pelo Conto do Coronel Fantasma, ambos pela Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror (Aberst), entidade que hoje mais fortalece a literatura de gênero no mercado nacional e ajuda a reunir novatos e veteranos.

Larissa, que começou a escrever ainda na adolescência, está se consagrando como uma das principais escritoras de suspense e histórias policiais do Brasil. Ela conta como tudo começou: “Quando as ideias vinham, era sempre algo envolvendo suspense, medo do desconhecido, protagonistas tomando partido e indo atrás do que gostam. Na verdade, gosto de criar protagonistas mais próximas a realidade possível com seus defeitos e qualidades, que vão atrás de seus objetivos, e o gênero policial se encaixa perfeitamente”, finaliza.

O LIVRO

E se você descobrisse que seu pior adversário é um fantasma do passado? A Boxeadora Yara Leão já esteve contra as cordas e sentiu a força de um cruzado, mas seu próximo adversário será o mais forte que já encontrou. Retornar à pequena Campo das Flores não foi ideia sua. Não queria ir, mas precisava rever sua avó, mulher que a criou com carinho e a defendeu, por anos, de seu avô, o homem que abusou de seu emocional por toda sua vida e que agora está sete palmos abaixo do chão.

A visita deveria ser rápida, mas ganhará contornos inesperados quando Yara conhecer Nina, sua pequena vizinha. A criança vive com uma mãe emocionalmente instável, um pai ausente e mora numa estranha casa que parece respirar e vigiar seus moradores – e de onde sai uma inquietante música ouvida apenas por Yara e a menina.

O que era uma amizade peculiar vai crescer e ultrapassar uma estranha fronteira quando Yara descobrir que seu passado e a vida de Nina estão ligados por incomuns e assustadoras coincidências. Acostumada à luta, a boxeadora está disposta a revirar a vida da família, trazer à tona suas memórias mais obscuras e abrir feridas profundas para provar que o ódio de seu avô pode ter ultrapassado todos os limites.

Larissa Brasil começou a escrever poemas muito cedo. Mas foi só em 2012, depois de uma fase depressiva, que realmente tomou gosto pela profissão. Foi uma maneira de colocar os pensamentos no papel e dar voz a eles. Seu primeiro romance, “A Garota da Casa da Colina”, acaba de ser premiado como Melhor Suspense de 2020.

Seu “Conto do Coronel fantasma” rendeu a ela o prêmio Aberst de autora revelação em 2018, e ainda tem “Onde o Vento Faz a Curva”, “Tr3s”, um livro sobre bruxas que escreveu com a xará, Larissa Prado. Completam o quadro de sucessos mais dois contos policiais, “Areia Movediça” e “O Machado da Casa de Pedra”, que ganhou menção honrosa no III Prêmio Aberst de Literatura.