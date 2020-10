Meia-calça rasgada da Gucci vendida por mais de R$ 1 mil causa revolta na web

A famosa grife italiana Gucci lançou recentemente um novo produto: uma meia-calça rasgada. A marca vendeu todo o estoque, com cada unidade comercializada por 190 dólares (o equivalente a R$ 1.098 reais). Internautas apontaram que o valor não era condizente com a peça e criticaram a marca.

No entanto, nos anúncios da Gucci, a meia-calça era vendida como "collants de malha elástica em preto, de cintura-alta. De aparência desgastada por toda a extensão. Com logotipo de tecido no cós elástico".

Uma conta no Instagram que satiriza o mundo da moda postou a foto do ptoduto com uma legenda ácida: "Para quem pagou 190 dólares por essas meias pré-rasgadas @gucci ... você está bem?" #rasgadonaItália".

Nos comentários, seguidores também criticaram o produto. "O queee? eu tenho 6 pares velhos e rasgados e doarei eles de graça no [brechó de doações de roupas] Free9", comentou um.

Outro comentário comparou a peça com as meias-calças feitas em DIY (roupas recortadas em casa, no estilo "faça-você-mesmo"). "Esse é o tutorial que nunca pensei que precisaria", escreveu um internauta, com ironia.

“É melhor que [as meias-calças] tenham algum tipo de design de traseiro chique que as faça não rasgar em nada depois de usá-las. Se elas forem realmente apenas meias rasgadas normais, estou rindo", comentou outro seguidor. "A moda está oficialmente MORTA!", decretou outro.