Médicos Sem Fronteiras organiza Exposição Fotográfica em Belém

Médicos Sem Fronteiras (MSF), até o dia 11/12, estará no Solar da Beira, em Belém, proporcionando a exposição fotográfica interativa Pergunte ao Tempo. O evento é gratuito. São 12 registros memoráveis da história da organização, que oferece cuidados de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade há mais de 50 anos. Na exposição, o público é desafiado a dizer se a imagem é antiga ou atual. Uma das fotografias revela uma fila sem fim composta por crianças, mulheres e homens com olhares perdidos em um local em Bangladesh. As pessoas na imagem são refugiadas Rohingyas que estão fugindo da violência em busca de uma vida melhor. Ao lado do painel, está a pergunta: "de que ano essa imagem é? 1978 ou 2018?"

Os visitantes, para conseguir a resposta, só precisam apontar o celular para o QR Code disponível junto às imagens e ter acesso aos vídeos e aos textos explicativos a respeito do contexto de cada uma das crises humanitárias.

A resposta correta é 2018, neste caso. Desde os anos 90, mais de um milhão de refugiados Rohingyas já escaparam da violência em sua comunidade natal. Mesmo depois de todos esses anos, a migração ainda é um problema enfrentado por essa população. Hoje há mais de 800 mil refugiados Rohingyas em Bangladesh, a maioria em Cox's Bazar, o maior acampamento de refugiados do mundo.

Em outra imagem, essa sobre crise nutricional, famílias aguardam por atendimento em uma tenda médica em Afar, na Etiópia. Embora a foto mostre o testemunho de MSF sobre uma crise nutricional mortal nos dias atuais, há pelo menos três décadas o país enfrenta níveis preocupantes de desnutrição.

A exposição, ao ter esse olhar sobre o tempo, tenta provocar o público a refletir sobre as constantes guerras, conflitos, epidemias e catástrofes que afetam as pessoas mais vulneráveis. "MSF completou 50 anos no final do ano passado. Muito poderia ter mudado durante todo esse tempo. Mas, em muitos locais onde atuamos, temos a sensação de que a situação não mudou muito. Ainda há muito a fazer", explica Nira Torres, diretora de comunicação do MSF.

A organização continua levando cuidados de saúde para as pessoas que mais precisam, em áreas em que o passado parece se confundir com o presente. Quem tiver a curiosidade de conferir antes de ir até o espaço, pode acessar a mostra virtualmente.

Sobre o TransformAções:

Entre os dias 1° e 4 de dezembro, Médicos Sem Fronteiras estará em Belém com o "Transformações", um evento que tem como objetivo aproximar as pessoas das causas da organização, promover a troca de conhecimentos com escuta ativa, inspirar ações e construir pontes entre diferentes grupos. Na cidade de Belém, ministradas por profissionais do MSF e atores locais, ocorrerá exposições, palestras, rodas de conversa e ações culturais. A diversidade de vozes e de atividades do evento visa unir pessoas com os mais diversos interesses para que sejam parte ativa das transformações.

Exposição:

Pergunte ao Tempo (Médicos Sem Fronteiras)

Local:

Solar da Beira - Dentro do complexo Ver-o-Peso

(Avenida. Castilhos França - Campina, Belém)

Data:

Até 11/12

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta, das 08h às 17hM

Sábado e domingo, das 08h às 14h

Para mais informações:

Danielle Bastos, assessora de comunicação de Médicos Sem Fronteiras

Contato: (21) 98111 - 1097