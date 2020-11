'Me senti um verdadeiro astro', diz Tony Stark paraense sobre comercial

O Tony Stark paraense alcançou voos mais altos é agora é conhecido como o Tony Stark brasileiro. Em mensagem exclusiva para o Égua do Babado! o sósia do Homem de Ferro comenta como está sendo o novo momento da carreira.

No podcast desta semana, Marly Quadros, Bruna Lima e Gisa Smith comentam também os boatos que envolveram a saúde de diversas personalidades da música paraenses, a nova carreira do ex-bailarino da Banda Calypso, que virou ator pornô e o helicóptero que deu o que falar no céu de A Fazenda.

