MC Oruam diz que Marcinho VP está orgulhoso de seu sucesso

MC Oruam, que participou recentemente de uma música do Poesia Acústica 15, afirmou que sua vida mudou completamente. O cantor é filho de Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho que está preso.

Segundo o MC, seu pai ficou orgulhoso da fama repentina - e do sucesso que continua fazendo - após cantar no projeto Poesia Acústica.

“Eu vou visitar meu pai e ele fica todo bobo. Ele fala que os policiais lá falam de mim para ele, que eu fui para a casa do Neymar... Imagina isso pra ele, que sofreu pra caralho, está lá, pagando por tudo o que ele fez”, declarou.

O cantor afirmou que não tolera ofensas e nem críticas feitas a ele por conta dos crimes que o pai cometeu. “Ninguém pode falar nada. É meu pai. Vagabundo fala vários bagulhos, querendo ‘denegrir’ minha imagem por causa dele. O bagulho que ele fez, foi ele que fez, não tenho nada a ver com isso”, explicou.

O trapper também faz questão de deixar claro que seu sucesso na música não tem nenhuma relação ou interferência do pai. “Eu bombei, mas não foi falando nada com ele [Marcinho], bombei com a minha música, sozinho”, afirma.

Mas, apesar de reforçar que cada um segue seu caminho, Oruam revela que sonha em conviver novamente com o pai. “Meu maior sonho é ter meu pai do meu lado, e conviver com ele. Tem vários anos que minha mãe não vê meu pai, nós sofremos para caralho. É por isso que eu marolo mesmo, compro ouro e carro, compro vários bagulhos”, completou.