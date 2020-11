Mayra Borowik anuncia ensaio nu para revista masculina

Mayra Borowik, a Musa do Estado de São Paulo, vai posar nua. A beldade revelou que aceitou o convite de uma tradicional revista masculina e posará como veio ao mundo, estampando a capa da publicação.

O ensaio terá uma pegada mais “retrô” e será publicado em dezembro. “Resolvi aceitar a proposta e todos terão a oportunidade de me ver sem nada, peladinha mesmo”, disse aos risos. “Aceitei fazer o ensaio justamente porque gostei da proposta de um clima mais retrô, estilo pin-up. Sou apaixonada por essa temática e tenho certeza que será maravilhoso e ousado, assim como eu”.

Já entrando no clima de sensualidade, a beldade que é apontada como sósia da cantora Anitta, posou para uma grife de lingeries e aproveitou para comentar sobre a preparação para o Musa do Brasil, concurso em que representa o Estado mais importante do País: “Estou em preparação para arrasar na passarela em dezembro. É uma responsabilidade enorme representar o Estado de São Paulo e vou dar o meu melhor.”

Dezembro será um mês agitado para Mayra, que mora em Lisboa, mas estará no Brasil no período para cumprir os compromissos do concurso e da revista. Além do desfile final do Musa do Brasil, está prevista a realização de uma festa de lançamento da publicação.