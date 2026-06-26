Mauricio de Sousa ganha estátua na Avenida Paulista
Do dia 1º de julho a 1º de agosto, a Prefeitura ainda vai espalhar 91 esculturas da Turma da Mônica por diferentes bairros de São Paulo
Mauricio de Sousa, um dos maiores nomes da literatura infantil, recebe diversas homenagens em comemoração aos seus 90 anos a partir deste final de semana. Nesta sexta-feira, 26, a Prefeitura de São Paulo inaugurou uma estátua em bronze do escritor na Avenida Paulista.
Feito por Eduardo Santos, o monumento está localizado em frente ao Parque Trianon, na calçada oposta ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), e convida os paulistanos a se sentar ao lado de Mauricio. Além do autor, oito de seus personagens - Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, Milena, Horácio e o cãozinho Bidu - também fazem parte da escultura.
A partir do domingo, 28, três infláveis gigantes serão espalhados pela capital paulista em celebração aos 90 anos do escritor. O coelho Sansão ficará em frente à Biblioteca Mário de Andrade; Bidu, ao Theatro Municipal; e o próprio Mauricio, em frente ao Centro Cultural São Paulo (CCSP). Do dia 1º de julho a 1º de agosto, a Prefeitura ainda vai espalhar 91 esculturas da Turma da Mônica por diferentes bairros de São Paulo.
Também no domingo, o escritor recebe um desfile no Sambódromo do Anhembi. Chamado Eu Tive Uma Ideia, o desfile terá quatro alegorias e, em cinco atos, vai contar toda a trajetória de Mauricio.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA